Yanquis vencen a Orioles y rompen racha de derrotas

Paul Goldschmidt conectó un jonrón ante el primer lanzamiento del juego, Trent Grisham añadió un bambinazo de tres carreras y los New York Yankees derrotaron el martes 6-2 a los Baltimore Orioles para poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Impacto de los jonrones en el resultado del juego

Will Warren (5-1) permitió dos carreras y cuatro hits en 5 2/3 entradas por los Yankees. Fue una actuación en la que el derecho se mostró recuperado, tras admitir seis carreras en cuatro innings ante Texas Rangers durante su apertura anterior.

El cuarto jonrón de Goldschmidt en el primer turno de un duelo --y su segundo en cuatro días-- puso a New York al frente de manera definitiva, y el batazo de Grisham amplió la ventaja a 6-0 en el tercer inning.

Ambos jonrones fueron ante el zurdo Trevor Rogers, quien apenas duró cuatro entradas en su regreso desde la lista de lesionados tras una enfermedad prolongada.

Cambios en la alineación de los New York Yankees

Rogers (2-4), quien lanzó por primera vez desde el 25 de abril, permitió seis carreras y seis hits, y elevó su efectividad a 5.77, en comparación con 1.81 en 2025.

New York convocó de vuelta al campocorto Anthony Volpe desde la sucursal de Triple A, en Scranton/Wilkes-Barre, y colocó al panameño José Caballero en la lista de lesionados de 10 días por un dedo fracturado.

Se espera que Volpe sea titular este miércoles en el cierre de la serie.