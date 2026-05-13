Con par de dobles y un sencillo, Oneil Cruz respalda gran labor de Paul Skenes

Oneil Cruz conecta un sencillo durante un partido de las Grandes Ligas esta temporada. ( ARCHIVO/ AFP )

El campocorto dominicano Oneil Cruz desplegó todo su arsenal ofensivo para guiar el triunfo de los Piratas de Pittsburgh 3-1 sobre los Rockies de Colorado.

Cruz disipó las dudas de su reciente bache al batear de 4-3, incluyendo un par de dobles cruciales ante los envíos del abridor rival Michael Lorenzen, y cruzó la registradora en dos de las tres carreras de su equipo.

La explosividad de Cruz no se limitó al bate, sino que también fue protagonista en el jardín central con una espectacular jugada defensiva.

El mastadonte de 6 pies 7 pulgadas se lanzó de cabeza en la séptima entrada en un intento extremo por preservar el partido sin hits de su compañero Paul Skenes, y aunque la pelota cayó milimétricamente fuera de su alcance, su entrega física encendió los aplausos de la fanaticada local.

Skenes lanza una joya

Desde el montículo, el vigente ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes (6-2), rozó la perfección histórica al mantener un no-hitter indescifrable durante seis entradas y un tercio.

El derecho inició el encuentro ponchando consecutivamente a los primeros seis bateadores que enfrentó y extendió un dominio absoluto donde solo otorgó un pelotazo en la quinta entrada, el cual fue resuelto de inmediato con un disparo a segunda base del receptor Henry Davis.

Skenes completó una joya monticular de ocho episodios en blanco, con diez ponches, sin boletos y apenas dos imparables permitidos, para dejar su efectividad en un microscópico 1.98.

La ofensiva de los Piratas respaldó esta magistral labor con el madero de Nick Gonzales y Spencer Horwitz, quienes duplicaron por la causa ganadora, sumados a las carreras remolcadas por Brandon Lowe y Bryan Reynolds frente al derrotado Lorenzen (2-5).

El drama se trasladó al noveno capítulo cuando el cerrador dominicano Gregory Soto permitió un doble de Jordan Beck y un doblete remolcador de Hunter Goodman con dos outs, amenazando la ventaja de Pittsburgh.

Sin embargo, Soto recuperó el comando de sus pitcheos y obligó a TJ Rumfield a fallar con un rodado al cuadro, asegurando de esta manera su cuarto salvamento de la campaña y sellando la tercera derrota consecutiva para Colorado.

Por los Piratas, Cruz terminó de 4-3 con dos anotadas; Marcell Ozuna se fue de 4-0.