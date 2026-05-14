Para los Mets de Nueva York, perder a Juan Soto no es una opción transitable en esta temporada, y mucho menos ahora que el equipo tiene el roster diezmado por los problemas físicos.

Por eso, el ambiente en Queens pasó de la tensión al alivio absoluto este miércoles.

Los exámenes de rayos X aplicados en el tobillo derecho del toletero dominicano dieron negativos, luego de que abandonara el encuentro en el que los Mets vencieron 3-2 a los Tigres de Detroit.

Soto, quien salió del choque en el séptimo episodio, permanece bajo evaluación día a día, con posibilidades reales de retornar a la alineación este mismo jueves.

El incidente ocurrió durante la tercera entrada en el Citi Field. El nativo de Santo Domingo conectó un fuerte batazo de foul que impactó directamente la parte superior de su tobillo derecho.

Tras ser atendido en el terreno por el preparador físico Joe Golia, Soto continuó de forma valiente en la caja de bateo, pero se ponchó y posteriormente falló con un rodado suave en el sexto acto, mostrando claras muestras de dolor.

Decisión de Mendoza

En el séptimo, el dirigente Carlos Mendoza prefirió no arriesgarlo y envió a MJ Meléndez como bateador emergente.

"Me preocupé de inmediato porque el impacto fue seco y fuerte", confesó Mendoza al término del partido. "Se notaba que estaba sufriendo en su segundo turno. Cuando el cuerpo médico me sugirió hacer las placas, temí lo peor, pero afortunadamente recibimos excelentes noticias".

Soto, quien está en el rol de bateador designado tras superar una distensión en la pantorrilla derecha a finales del mes pasado, tiene un promedio de .263 con cuatro cuadrangulares, 15 boletos y un OBP de .357 en 27 compromisos esta campaña.

La salud del quisqueyano es vital para la organización de Nueva York, que actualmente mantiene en la lista de lesionados a figuras titulares de la talla de Francisco Lindor, Jorge Polanco, Luis Robert Jr. y el receptor venezolano Francisco Álvarez, además de los infielders Ronny Mauricio y Jared Young.