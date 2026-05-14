Cal Raleigh a la lista de lesionados y regresa el dominicano José Ferrer

Cal Raleigh al momento de conectar un cuadrangular. ( FUENTE EXTERNA )

Los Marineros de Seattle sufrieron una sensible baja en sus aspiraciones de postemporada al colocar oficialmente este jueves a su receptor estelar, Cal Raleigh, en la lista de lesionados de 10 días tras confirmarse una distensión en el oblicuo derecho.

El receptor de 29 años tuvo que abandonar el encuentro del miércoles en el noveno episodio, un choque en el que Seattle terminó cayendo de manera dramática 4-3 en 10 entradas frente a sus archirrivales, los Astros de Houston.

Esta asignación médica representa un hito negativo e inédito para el jugador, al tratarse de la primera vez en toda su carrera en las Grandes Ligas que ingresa a la lista de lesionados.

El año pasado, Raleigh tuvo una campaña histórica de 60 cuadrangulares que lo llevó a queda segundo en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

La lesión pone un freno forzoso a un inicio de año que venía siendo una pesadilla ofensiva para el ganador del Guante de Oro en 2024 y All-Star de 2025.

En 41 compromisos disputados este año, Raleigh batea para un anémico .161 con un OPS de .560, sumando apenas siete jonrones y 18 carreras remolcadas. Las alarmas físicas ya se habían encendido a principios de mes, obligándolo a perderse tres compromisos entre el 2 y el 4 de mayo por molestias en su costado derecho.

Cambios en el roster

Ante la baja de su principal máscara, la gerencia de los Marineros anunció de inmediato una serie de movimientos en su roster de Grandes Ligas.

Llamaron desde la sucursal Triple-A en Tacoma al receptor venezolano Jhonny Pereda para que alterne la posición detrás del plato.

Asimismo, el cuerpo de relevistas de Seattle recibió buenas noticias con la reactivación del lanzador zurdo dominicano José Ferrer, quien se reincorporó al equipo grande tras cumplir su tiempo reglamentario en la lista de paternidad.

Para abrirle espacio al brazo quisqueyano en la plantilla activa, la organización envió al también zurdo Josh Simpson de regreso a las ligas menores con la novena de Tacoma.