José Suárez pasa a los Atléticos en una movida que saca del roster al dominicano Junior Pérez

El poitcher venezolano José Suárez cuando militaba con Los Angelinos. ( ARCHIVO/ AP )

Los Atléticos de Oakland anunciaron este jueves una transacción en las Grandes Ligas al adquirir los servicios del lanzador zurdo venezolano José Suárez desde los Marineros de Seattle, en una operación realizada a cambio de consideraciones en efectivo.

Para abrirle un espacio en la plantilla, la gerencia de Oakland tomó la drástica decisión de designar para asignación al jardinero dominicano Junior Pérez.

Suárez, de 28 años, busca estabilidad en una campaña que ha resultado ser una auténtica montaña rusa. El siniestro registra una marca de 0-1 con un juego salvado y una efectividad de 6.38 en nueve compromisos (uno de ellos como abridor) divididos entre los Bravos de Atlanta y los Marineros.

Con la organización de Atlanta dejó foja de 0-1, efectividad de 6.61 en ocho salidas, antes de pasar sin decisión por Seattle, equipo que lo había reclamado desde la lista de waivers apenas el pasado 3 de mayo.

A lo largo de su trayectoria de por vida en Las Mayores, el monticulista sudamericano acumula un récord de 22-30 con tres salvamentos y un promedio de carreras limpias de 5.34 en 115 partidos disputados (63 aperturas), vistiendo previamente las franelas de los Angelinos de Los Ángeles (2019-2024), Bravos (2025-2026) y los citados Marineros.

Futuro de Pérez

Por otra parte, la peor parte del movimiento la sufrió el nativo de Baní, Junior Pérez.

El guardabosques dominicano de 24 años se encontraba viendo acción con la sucursal Triple-A de Las Vegas, donde en 36 encuentros disputados este año promediaba para un discreto .210, con cinco cuadrangulares y 19 carreras remolcadas.

Ahora, los Atléticos tendrán un plazo de siete días para cambiarlo a otra organización o pasarlo por la lista de waivers (reclamos) de las demás franquicias.