VIDEO | Juan Soto la saca en su regreso a la alineación, Mets barren a Detroit

Juan Soto pegó su primer jonrón desde el 6 de mayo. ( X / @SNYTV )

No hay dolor que detenga a Juan Soto.

Menos de 24 horas después de haber encendido las alarmas en Queens al abandonar el terreno cojeando por un fuerte golpe en el tobillo, el estelar jardinero regresó este jueves a la alineación de los Mets de Nueva York y demostró por qué es el bate más temido del conjunto.

Soto no solo jugó, sino que además castigó el pitcheo contrario al conectar un cuadrangular solitario y un sencillo remolcador para comandar el triunfo 9-4 sobre los Tigres de Detroit.

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La jornada no comenzó color de rosa para los locales en el Citi Field.

Los Tigres madrugaron al abridor Nolan McLean en la misma primera entrada con un cuadrangular de tres carreras cortesía de Gage Workman.

Sin embargo, la artillería de los Mets respondió con el librito en la mano. A.J. Ewing recortó distancias en el tercer acto con el primer jonrón de su carrera, y un episodio más tarde, Brett Baty se vistió de héroe al sacudir un estacazo de dos carreras que niveló las acciones y desató la locura en las gradas.

El momento grande para el quisqueyano llegó en la quinta entrada.

Con Carson Benge en circulación tras conectar un sencillo y estafarse la intermedia en una jugada cerrada que requirió revisión, Soto descifró los lanzamientos rivales y disparó un metrallazo por el centro del terreno para remolcar la carrera que puso a los Mets al frente.

El banquete ofensivo lo continuó Mark Vientos con un vuelacercas de dos anotaciones, antes de que el propio Soto le pusiera la tapa al pomo en el séptimo capítulo con un soberbio jonrón solitario que selló su segundo partido de múltiples imparables en las últimas tres fechas.

La gran exhibición ofensiva le dio un respiro monumental al cuerpo de lanzadores.

Tras un inicio tambaleante, el serpentinero Nolan McLean apretó el brazo y logró caminar siete sólidas entradas por segunda vez en la campaña, dándole un descanso vital al bullpen de Carlos Mendoza, que venía de utilizar a sus principales hombres en el dramático triunfo del miércoles.

Un toque de bola productivo de Hayden Senger en el sexto acto terminó por aceitar una maquinaria de Nueva York que luce totalmente transformada.

Barrida histórica

Con este triunfo, los Mets completaron su primera barrida de la temporada en casa. De acuerdo con datos de la Elias Sports Bureau, esta es apenas la tercera ocasión en la historia de la franquicia en la que logran barrer una serie de al menos tres compromisos viniendo de atrás en el marcador en cada uno de los partidos.

Por los Mets, Soto terminó de 4-2, 2 CE, 2 CA.

Por los Tigres, Wenceel Pérez de 4-1.