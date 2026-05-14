Luis Castillo consigue su primer triunfo del año, Marineros superan Astros

Luis Castillo de los Seattle Mariners lanza contra los Houston Astros durante la primera entrada en el Daikin Park el 14 de mayo de 2026 en Houston, Texas. ( JACK GORMAN/GETTY IMAGES/AFP )

El derecho dominicano Luis Castillo espantó los fantasmas de sus primeras ocho salidas y reclamó con autoridad su primera victoria de la temporada 2026, liderando el triunfo de Seattle 8-3 sobre los Astros de Houston.

Con esta victoria, el conjunto del estado de Washington se quedó con tres de los cuatro compromisos disputados en la serie de rivales directos de la División Oeste de la Liga Americana.

Castillo (1-4) completó una labor de 5.2 entradas en las que toleró apenas cuatro imparables y tres carreras limpias. El nativo de Baní otorgó tres pasaportes y recetó seis ponches para congelar los bates de Houston.

Su contraparte, el abridor de los Astros Mike Burrows (2-5), cargó con el revés al ser castigado con siete carreras y ocho indiscutibles en el mismo tramo de juego.

Tuvieron el comando

Los Marineros salieron agresivos desde el primer acto del partido. Brendan Donovan abrió el choque con doblete y, tras un boleto a Randy Arozarena con dos outs, Luke Raley se encargó de inaugurar la pizarra con un soberbio cuadrangular de tres carreras por todo el jardín izquierdo-central.

Los locales respondieron en el tercer episodio gracias a un jonrón solitario del cubano Yordan Álvarez, quien descifró un envío de Castillo para poner el juego 3-1.Sin embargo, Seattle no bajó la guardia.

En el cuarto capítulo, J.P. Crawford pegó sencillo y Mitch Garver desapareció la pelota por el prado izquierdo para ampliar la ventaja.

Garver entró a juego en sustitución del estelar receptor Cal Raleigh, quien fue enviado a la lista de lesionados por una distensión en el oblicuo. La ofensiva visitante sentenció las acciones en la sexta entrada con un doblete remolcador de dos vueltas cortesía del novato Cole Young, colocando un cómodo 7-1 en el marcador.

Aunque Houston intentó rebelarse en la baja de la sexta, gracias a dos carreras con un doble de Braden Shewmake que decretó la salida de Castillo de la lomita, el relevo de Seattle cerró las compuertas.

Luke Raley y Crawford volvieron a combinar esfuerzos en la octava entrada con un sencillo y un doble productor, respectivamente, para poner el definitivo 8-3 en la pizarra y asegurar que el derecho dominicano pudiera celebrar, por fin, en el vestidor.

Por los Marineros, Julio Rodríguez se fue de 5-0. El relevista Domingo González lanzó el octavo y el noveno episodio, solo permitió un hit, ponchó a dos y otorgó un boleto.