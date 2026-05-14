Grandes Ligas coloca a Jesús Madé como el mejor prospecto de béisbol

Jesús Madé fue firmado al profesionalismo por 950 mil dólares ( AFP )

El campocorto Jesús Madé, de los Cerveceros de Milwaukee, fue colocado como el principal prospecto del béisbol por MLB Pipeline, la plataforma oficial de la liga especializada en talento en fase de desarrollo.

La modificación del listado de arranque de temporada se produjo luego de la graduación de Konnor Griffin (Piratas), quien perdió su elegibilidad al superar los 130 turnos oficiales en las Grandes Ligas.

El sancristobalense, de 19 años, se ha convertido en una de las figuras de mayor ascenso dentro del sistema de ligas menores y con proyección para ser llamado al equipo grande este año.

En 34 partidos presenta línea ofensiva de .257/.340/.400, con tres cuadrangulares y 20 remolcadas, números que reflejan una combinación entre contacto, disciplina y poder emergente.

Los reportes de los scouts lo describen como un jugador de físico sólido y atlético, con potencial para producir entre 25 y 30 cuadrangulares por temporada.

Dominio quisqueyano

Con 17 peloteros, los dominicanos encabezan el Top 100 entre los nacidos fuera de los Estados Unidos. Detrás de Madé aparecen otros talentos dominicanos de enorme proyección, como el campocorto Leo De Vries (Atléticos), ubicado en el segundo puesto, y el jardinero José de Paula (Dodgers), quien ocupa la novena posición.

Venezuela sigue con 10 jugadores, mientras que Curazao (2), Panamá (1), Bahamas (1), Australia (1), Cuba (1), Puerto Rico (1) y Canadá (1) completan la lista de países con presencia en el ranking de MLB Pipeline. Estados Unidos domina con 65.

Los pioneros

Madé se unió a Vladimir Guerrero Jr., quien logró la distinción en 2019, y a Wander Franco, que lo hizo en 2021 y 2022, como los únicos dominicanos en encabezar esta lista desde su creación en 2004.

¿Cuántos jugadores internacionales hay en el Top 100?

La revisión del ranking también confirma el crecimiento del talento internacional en las menores. De los 100 mejores prospectos del béisbol, alrededor de 45 jugadores nacieron fuera de Estados Unidos.

República Dominicana lidera cómodamente la representación extranjera con 17 jugadores, seguida por países como Venezuela, Cuba, Canadá, Bahamas, Panamá.

La distribución internacional refleja el impacto del Caribe y Latinoamérica en el desarrollo del talento joven de MLB, aunque ningún país tiene actualmente una presencia comparable a la dominicana.

Con Madé encabezando el listado y una nueva camada empujando fuerte desde las menores, República Dominicana continúa consolidándose como la principal fábrica de talento internacional para las Grandes Ligas.

Los dominicanos en la lista:

1?? Jesús Made

2??Leo De Vries

9??Jose De Paula

1??9?? Luis Peña

2??5?? Rainiel Rodríguez

3??1??Josuar González

3??7?? Edward Florentino

4??7?? Ángel Genao

5??4??Emmanuel Rodriguez

5??7??Emil Morales

6??2??Jarlin Susana

6??8??Joshua Báez

7??6?? Carlos Lagrange

8??2??Roldy Brito

8??5??Jefferson Rojas

9??2??Ronny Cruz

9??8??Justin González