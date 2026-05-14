Los Rays anuncian un acuerdo tentativo para un estadio en Tampa

Imagen de lo que sería el distrito donde estaría ubicado el nuevo estadio de Los Rays de Tampa ( FUENTE EXTERNA )

El memorando de entendimiento (MOU) no vinculante entre los Rays, el condado de Hillsborough y la ciudad de Tampa detalla los costos del estadio, que incluiría 967 millones de dólares provenientes del dinero de los contribuyentes.

Se espera que los funcionarios electos de la ciudad y el condado voten sobre el acuerdo en reuniones separadas la próxima semana.

"Los Rays alientan respetuosa pero resueltamente al condado de Hillsborough y a la ciudad de Tampa a aprobar el memorando y hacer posible un ´hogar para siempre´ para los Rays de Tampa Bay de nuestra comunidad, dar nueva vida al campus Dale Mabry del Hillsborough College y crear un nuevo vecindario financiado de forma privada que sea acogedor", indicaron las partes en un comunicado.

Ubicación y cronología del nuevo estadio

La propiedad de los Rays llegó a un acuerdo a principios de este año con el Hillsborough College para construir el estadio y un distrito de entretenimiento de uso mixto en el campus universitario, además de renovar algunos de los edificios de la institución.

La propiedad se encuentra junto a las instalaciones de entrenamiento de primavera de los Yankees de Nueva York y al otro lado de la autopista del Raymond James Stadium, hogar de los Buccaneers de Tampa Bay.

Los Rays han expresado que esperan que el nuevo estadio esté construido en un plazo de tres años.

El equipo regresó al Tropicana Field el mes pasado para el inicio de esta temporada.

Un acuerdo de reurbanización propuesto anteriormente por 1,300 millones de dólares para un nuevo estadio adyacente al "Trop" fracasó el año pasado, lo que planteó nuevas dudas sobre el futuro del equipo, que fue adquirido el pasado septiembre por el grupo de propietarios liderado por Patrick Zalupski.