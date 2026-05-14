Prospecto dominicano acusado de agresión sexual se juega futuro en corte

Enmanuel Pinales fue seleccionado en la décima ronda del draft de novatos de 2024 de la Lidom por el Escogido. ( FUENTE EXTERNA )

Enmanuel Pinales firmó contra el reloj, a una edad en la que los scouts rara vez se fijan en ese talento. Este lanzador derecho oriundo de Haina tenía casi 22 años cuando el 15 de enero de 2022 los Padres de San Diego le dieron un bono de 10 mil dólares.

Sin embargo, cuatro años después y de avances en el sistema de ligas menores, el futuro de Pinales es una interrogante. Sobre él pesa una acusación de agresión sexual de nivel seis contra una mujer, cuya sentencia se conocerá en agosto.

El derecho, seleccionado en la décima ronda del draft de novatos de Lidom en 2024 por el Escogido, se encuentra apartado del equipo californiano y de ser encontrado culpable puede ser condenado entre seis y 30 meses.

Según documentos judiciales de la Corte de Allen (Indiana, donde lanzaba en Clase-A), el incidente ocurrió en mayo de 2024, cuando una mujer, identificada por la policía como la víctima, y su amiga se encontraban en el apartamento de Pinales.

Al ir a buscar su bolso a una habitación, Pinales presuntamente la agarró, la tiró a la cama y se subió encima de ella, manoseándola y besándola.

Según los documentos judiciales, la mujer le dijo "no" a Pinales al menos cinco veces durante el incidente, mientras él seguía diciéndole "por favor".

Tras fingir una llamada para salir del apartamento, la mujer le contó a su amiga que "casi la violan", y otra amiga la oyó decir que había sido víctima de acoso sexual. Según los documentos judiciales, Pinales se negó a presentarse a declarar ante la policía.

Pinales jugó para los TinCaps desde el inicio de la temporada 2024 hasta el 6 de mayo de 2025, cuando los Padres de San Diego lo ascendieron a los Misiones de San Antonio, filial Doble-A del equipo.

Poco después de que los fiscales del condado de Allen presentaran cargos, Pinales, quien ya había sido ascendido a la Doble-A de San Antonio, estuvo ausente del equipo durante una semana. Regresó y jugó el resto de la temporada antes de que el caso avanzara.

La fecha clave

Según los registros públicos, el juicio de Pinales estaba programado para el 17 de marzo, pero se pospuso hasta agosto en una audiencia celebrada el 13 de febrero. Si bien Pinales había participado activamente en los entrenamientos de primavera, fue suspendido temporalmente en lugar de ser incluido en la plantilla para el día inaugural.

La suspensión temporal se negocia colectivamente entre las Grandes Ligas de Béisbol y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas. Pinales seguirá percibiendo un salario y acumulando tiempo de servicio en las ligas menores, pero ha sido retirado de la plantilla activa de ligas menores de los Padres.