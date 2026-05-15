Exposición de testigos marca segundo día del juicio contra Wander Franco

El pelotero de Grandes Ligas Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier, madre de la adolescente presuntamente víctima de abuso sexual. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

La presentación de nueve testigos marcó este viernes la segunda jornada del nuevo juicio que se sigue contra el pelotero de Grandes Ligas Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier, madre de la adolescente presuntamente víctima de abuso sexual.

Agentes de la Policía Nacional que participaron en las pesquisas, fiscales involucrados en allanamientos y personal que tuvo a cargo la ocupación de evidencias formaron parte del grupo de declarantes escuchados durante varias horas por los jueces del Primer Tribunal Colegiado de Puerto Plata.

Al concluir la jornada de este viernes, el fiscal Claudio Cordero, representante del Ministerio Público, aseguró que la audiencia dejó resultados favorables para la acusación.

"En el día de hoy se presentaron pruebas testimoniales que han podido vincular estrechamente a los dos imputados al proceso", expresó.

El representante del órgano acusador sostuvo que los testimonios escuchados permitieron robustecer no solo la imputación por presunto abuso sexual contra una menor de edad, sino también la línea investigativa relacionada con el supuesto lavado de activos.

El fiscal detalló que durante la jornada fueron escuchados aproximadamente nueve testigos, entre ellos miembros de cuerpos investigativos y fiscales actuantes en las diligencias procesales.

"Eran miembros de la Policía Nacional que estuvieron en las actuaciones, pero también otros testigos de investigación, fiscales que hicieron allanamientos y quienes ocuparon hallazgos importantes dentro de la investigación", precisó.

Durante la vista, mientras los representantes del Ministerio Público procuraban sacar el mayor provecho posible a los testimonios presentados, la defensa de los imputados trataba de desmontar cada uno de los señalamientos.

Los abogados defensores cuestionaron la coherencia, credibilidad y alcance de las declaraciones ofrecidas por los testigos, buscando debilitar su valor probatorio ante el tribunal.

Acciones del Ministerio Público y calendario del proceso

El proceso contempla la participación de cerca de 30 testigos, tanto a cargo como a descargo.

Desde el inicio del nuevo juicio, el Ministerio Público comenzó la exposición de sus medios de prueba, incluyendo documentos, peritajes, evidencias audiovisuales, materiales ilustrativos y otros elementos recopilados durante la investigación que, según la acusación, comprometen a los imputados en hechos de abuso psicológico y sexual contra la adolescente, así como en operaciones económicas presuntamente irregulares.

De acuerdo con el calendario fijado por los jueces del Primer Tribunal Colegiado de Puerto Plata, el proceso continuará el próximo lunes 18 de mayo de 2026, cuando el órgano persecutor seguirá desarrollando la presentación de sus pruebas hasta agotar la totalidad de los medios probatorios incluidos en el expediente.

La expectativa ahora se centra en las próximas jornadas, en las que el Ministerio Público buscará consolidar ante el tribunal una acusación que ha captado la atención nacional por involucrar a una de las figuras más conocidas del béisbol dominicano.