Tarik Skubal ya lanza a 2 semanas de cirugía

El as de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, ha comenzado a realizar lanzamientos suaves, a modo de calentamiento, apenas dos semanas después de haberse sometido a una cirugía para extirpar un fragmento óseo de su codo.

Detalles del procedimiento y recuperación de Tarik Skubal

Se cree que Skubal -ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana en cada una de las dos últimas temporadas- es el primer lanzador de las Grandes Ligas en someterse a este tipo de cirugía utilizando un NanoScope, un instrumento diseñado para reducir el carácter invasivo del procedimiento.

Refiriéndose a la intervención como el "Skubal Scope", el agente del jugador, Scott Boras, comentó la semana pasada en el podcast "Baseball Tonight" que la herramienta más delgada empleada por el Dr. Neal ElAttrache implica que Skubal requiere un menor tiempo de recuperación y necesitará un periodo significativamente más corto para recuperar su forma física y estar listo para competir.

Por lo general, una artroscopia para extirpar cuerpos libres o un fragmento óseo del codo de un lanzador ha requerido entre dos y tres meses de recuperación y rehabilitación. No obstante, en el vestuario de los Tigers existe la esperanza de que Skubal pueda estar de regreso en el terreno de juego en el plazo de un mes.

Impacto en los Tigres de Detroit y perspectivas contractuales

Esta sería una noticia muy bienvenida para el equipo de Detroit, que ha sufrido una enorme oleada de lesiones en este inicio de temporada. Los Tigers han perdido ocho de sus últimos nueve partidos y ocupan el cuarto lugar en la División Central de la Liga Americana.

Para Skubal, este avance podría mantenerlo en la carrera para asegurar un contrato potencialmente récord. El zurdo de 29 años será elegible para la agencia libre en el otoño.

Se espera que reciba ofertas sustanciales, que tal vez lleguen a desafiar el récord establecido para un lanzador abridor por el contrato de $325 millones firmado por Yoshinobu Yamamoto con los Dodgers de Los Angeles.

Ejecutivos de otros equipos señalan que el progreso de Skubal será objeto de un estrecho seguimiento dentro de la industria, con el fin de evaluar si este tipo de procedimiento podría resultar ventajoso para otros lanzadores que presenten problemas similares, permitiéndoles acelerar su posible regreso a la actividad competitiva.