Con las piernas de Vladimir Guerrero Jr., Toronto vence en entradas extras a Detroit

Vladimir Guerrero anota una carrera para los Azulejos de Toronto. ( ARCHIVO/ AP )

Un imparable remolcador con un out en la parte alta de la décima entrada salido del madero de Daulton Varsho rompió la paridad y le dio este sábado una ajustada victoria a los Azulejos de Toronto 2-1 sobre los Tigres de Detroit en el Comerica Park.

Varsho castigó los envíos del relevista Tyler Holton (0-2) con un metrallazo al jardín derecho que encontró corriendo en la intermedia al dominicano Vladimir Guerrero Jr., quien prendió las turbinas y dobló por la tercera base para anotar la carrera que a la postre definió el encuentro.

El triunfo de la novena canadiense contó con un tinte histórico, ya que el prospecto Yohendrick Piñango conectó el primer cuadrangular de su carrera en las Grandes Ligas para inaugurar la pizarra de su equipo.

Desde el montículo, el relevista Louis Varland (2-1) se anotó el triunfo tras cumplir con una excelente labor de dos episodios en blanco, permitiendo dos indiscutibles y ponchando a dos rivales para aplacar la rebelión felina.

La única raya de los Tigres llegó cortesía de Matt Vierling, quien en el sexto capítulo castigó un lanzamiento que se quedó colgado en la zona para desaparecer la pelota por el bosque izquierdo.

Tigres en baja

Con este nuevo tropiezo, el conjunto de Detroit se hunde en una peligrosa racha negativa al registrar nueve derrotas en sus últimas 11 presentaciones.

A pesar de la debacle de su equipo, Riley Greene mantuvo una nota positiva al ligar un sencillo en el noveno acto, extendiendo a 11 su racha de partidos consecutivos pegando de hit, la seguidilla activa más larga actualmente en todo el negocio.

Asimismo, el abridor de los locales Casey Mize brilló en su regreso de la lista de lesionados tras tirar seis entradas en blanco de apenas dos hits, pero el bullpen de Detroit no pudo aguantar la ventaja.

Por Toronto, Vladimir Guerrero jr. terminó de 4-0 con una anotada. Jesús Sánchez de 3-0.

Por Detroit, Wenceel Pérez de 3-0.