VIDEO | Cristopher Sánchez lanza blanqueada y establece nueva marca personal de ponches con trece

Cristopher Sánchez de los Philadelphia Phillies celebra con su compañero J.T. Realmuto #10 tras lanzar un juego completo en la victoria por 6-0 sobre los Pittsburgh Pirates durante el partido disputado en el PNC Park el 16 de mayo de 2026 en Pittsburgh, Pensilvania. ( JUSTIN BERL/GETTY IMAGES/AFP )

Cristopher Sánchez esculpió una auténtica obra de arte la tarde de este sábado en el PNC Park, al amarrar por completo a los Piratas de Pittsburgh en una soberbia blanqueada de juego completo que ayudó los Filis de Filadelfia a lograr una contundente victoria por 6-0

A career high 13 strikeouts for Cristopher Sanchez! pic.twitter.com/c0XaMRK8KN — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) May 16, 2026

en la que recetó 13 ponches, la mayor cantidad en su carrera profesional dentro de las Grandes Ligas.

El nativo de La Romana estuvo sencillamente intransitable desde que se subió al montículo, retirando por la vía rápida a los primeros 11 bateadores que enfrentó.

Con esta magistral exhibición de las nueve entradas completas, el zurdo dominicano extendió su racha activa sin permitir anotaciones a la impresionante cifra de 29 entradas y dos tercios consecutivas inmaculadas.

La eficiencia del quisqueyano rozó la perfección al requerir apenas 108 lanzamientos para devorar la ruta completa sin otorgar una sola base por bolas.

Sánchez volvió locos a los bateadores locales al combinar con maestría su cambio de velocidad y su slider con una devastadora recta de hunden (sinker) que alcanzó una velocidad máxima de 96.6 millas por hora.

Apoyo ofensivo

El recital de Sánchez encontró un rápido respaldo de sus compañeros desde la misma primera entrada.

El estelar Bryce Harper descifró un envío en cuenta cómoda de 3-1 del abridor de los Piratas, el derecho Bubba Chandler (quien cargó con el revés), y conectó un panorámico cuadrangular de tres carreras por todo el jardín central para inaugurar la pizarra.

Filadelfia volvió a la carga en el segundo acto para ampliar la ventaja frente a los envíos de Chandler.

El receptor J.T. Realmuto pisó el plato gracias a un oportuno doblete de Kyle Schwarber, y en esa misma jugada de corrido, Trea Turner aprovechó un parpadeo defensivo por un error en el tiro del patrullero derecho Jared Triolo para escaparse hasta el plato con la quinta raya de los visitantes.

El cierre del ataque llegó en el octavo episodio ante los lanzamientos del relevista Justin Lawrence, cuando el veloz Justin Crawford anotó la sexta carrera impulsado por un doble de Trea Turner.

El propio Crawford se encargó de ponerle el sello de seguridad a la joya del dominicano al realizar una espectacular atrapada deslizándose en la baja de ese octavo inning, preservando la blanqueada para Sánchez.