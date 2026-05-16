El petromacorisano George Soriano consigue su segundo salvamento en triunfo de San Luis

George Soriano #65 de los Cardenales de San Luis lanza contra los Atléticos en la octava entrada en el Sutter Health Park el 12 de mayo de 2026 en Sacramento, California. ( EZRA SHAW/GETTY IMAGES/AFP )

El relevista dominicano George Soriano se anotó este sábado su segundo juego salvado de la temporada, al sellar con broche de oro la victoria de los Cardenales de San Luis por 4-2 sobre los Reales de Kansas City en el Busch Stadium.

Soriano fue llamado a apagar el fuego en la novena entrada y, a pesar de recibir un soberbio cuadrangular solitario de Jac Caglianone abriendo el episodio y tolerar un indiscutible de Isaac Collins que representó la carrera del empate en el plato, el nativo de San Pedro de Macorís apeló a su frialdad; obligó a Kyle Isbel a conectar un rodado hacia el cuadro que se tradujo en una electrizante doble matanza para liquidar las aspiraciones de los Reales y bajar las cortinas del partido.

La labor del quisqueyano respaldó una joya monticular del abridor Kyle Leahy (5-3), quien se adjudicó el triunfo tras navegar durante seis entradas de apenas una carrera, saliendo milagrosamente de una emboscada con las bases llenas en el segundo acto.

Con este resultado, San Luis buscará pasar la escoba este domingo en la serie, lo que hundiría aún más a unos Reales que atraviesan una semana de espanto con seis derrotas en línea.

Desarrollo del partido

La ofensiva de los Cardenales facturó temprano contra el abridor Noah Cameron (2-3), quien cargó con el revés.

En el mismo primer capítulo, tras un doblete de Iván Herrera y sencillo de Jordan Walker, Alec Burleson remolcó la de la quiniela con un elevado de sacrificio. Aunque Maikel García rompió una sequía de 0-12 con doblete y Vinnie Pasquantino empujó el empate para Kansas City en el quinto, los de casa volvieron a la carga.

En la baja de esa quinta entrada, tras indiscutibles de Thomas Saggese y Church, Víctor Scott II produjo la de la ventaja con un rodado al cuadro y Masyn Winn estiró la diferencia a 3-1 con otro elevado de sacrificio.

Burleson puso el juego en caja fuerte en el octavo con un sencillo remolcador que arruinó el regreso del relevista Bailey Falter, preparando el escenario para el rescate del dominicano Soriano en un partido que sufrió un retraso de 45 minutos por mal tiempo.

¿Quién es Soriano?

George Soriano nació en 1999, firmó con los Marlins de Miami en 2015 y se convirtió en un relevista ya que usa mucho su recta que supera las 97 mph y un slider de alta rotación.

Tras pasar de abridor a relevista, su físico de 6 pies y 2 pulgadas y la efectividad de sus lanzamientos secundarios lo consolidaron como una opción clave para lanzar múltiples entradas.

En las ligas menores, superó una lesión temprana para brillar en Doble-A y Triple-A con los Jacksonville Jumbo Shrimp, destacando su contribución en un juego sin hits ni carreras antes de hacer su debut en las Grandes Ligas el 16 de abril de 2023.

Soriano pasó oficialmente a los Cardenales de San Luis el 10 de febrero de 2026. Su llegada al equipo se concretó mediante un intercambio directo (un cambio "uno por uno") en el que San Luis adquirió a Soriano desde los Nacionales de Washington a cambio del lanzador derecho Andre Granillo.