Heriberto Hernández pega jonrón y los Marlins le quitan el invicto en casa a los Rays

Heriberto Hernández encendió la ofensiva de los Marlins. ( CARMEN MANDATO/GETTY IMAGES/AFP )

Los Marlins de Miami apelaron a la garra caribeña y a una feroz explosión ofensiva en las entradas extras para vencer este sábado por 10-5 a los Rays de Tampa Bay en el Tropicana Field.

El colosal rally de ocho anotaciones en la parte alta del décimo episodio no solo le dio la victoria a los visitantes, sino que destrozó una seguidilla de 11 triunfos consecutivos como locales para los punteros de la División Este de la Liga Americana.

El partido contó con una buena labor monticular del as dominicano Sandy Alcántara, que lanzó seis entradas de siete hits, una vuelta inmerecida y seis ponches.

Alcántara asfixió los bates contrarios y manteniendo a los Marlins a flote en un duelo de puras estrategias; sin embargo, el nativo de Azua tuvo que marcharse hacia las duchas sin decisión debido al cerrado margen del encuentro y al posterior parpadeo del bullpen.

La chispa de la ofensiva floridiana la encendió el patrullero dominicano Heriberto Hernández, quien saliendo desde la banca en la parte alta de la séptima entrada conectó un panorámico cuadrangular solitario frente a los envíos del relevo local.

El estacazo de Hernández rompió el hielo y metió de lleno en la pelea a unos Marlins que tuvieron que batallar con las uñas para sobreponerse a un accidentado partido a la defensa, en el cual cometieron cuatro costosos errores en el cuadro.

Tras llegar al noveno tramo con la pizarra igualada a una carrera, el desafío se convirtió en un manicomio cuando el novato Jakob Marsee ligó su tercer imparable y Javier Sanoja sacudió un doblete contra la pared del bosque izquierdo para adelantar a Miami.

No obstante, los de casa respondieron en la baja de ese acto gracias a un metrallazo remolcador de Nick Fortes con dos outs en la cuenta, enviando el pleito de manera dramática hacia las entradas de prolongación.

Fue en la apertura de la décima entrada donde los Marlins abrieron las compuertas del infierno sobre el relevista Hunter Bigge (1-1).

Situación clave

Con las bases congestionadas de corredores, Liam Hicks conectó un sencillo remolcador de dos vueltas, Otto López sumó un elevado de sacrificio y, tras un boleto, Javier Sanoja limpió las almohadillas con un doblete de tres carreras antes de anotar él mismo gracias a un metrallazo del veloz dominicano Esteury Ruiz para coronar la fiesta.

La aparatosa emboscada en el cierre del encuentro le otorgó el triunfo en calidad de relevo al cerrador Pete Fairbanks (1-2), quien curiosamente pasó más de seis temporadas vistiendo la casaca de Tampa Bay antes de mudarse a Miami durante la temporada muerta.

En la acera opuesta, el apagafuegos Hunter Bigge pagó caro los platos rotos al ser castigado con siete carreras limpias y otorgar dos boletos en apenas una entrada de labor.

En el último suspiro del compromiso, el derecho Lake Bachar permitió un doblete productor de dos carreras de Junior Caminero y un sencillo impulsor de Jonathan Aranda, pero apretó el brazo a tiempo para sacar el out 30 y sellar el triunfo.

La derrota apenas representó el cuarto revés en los últimos 21 compromisos para unos Rays que vieron empañada la celebración del cumpleaños número 29 de Richie Palacios, quien destacó a la defensa pero fue fusilado en las bases.

Por Miami, Hernández de 2-1, 1 CE, 1 CA; López de 4-2, 1 CE; Ruiz de 1-1, 1 CA, 1 CE.

Por Tampa Bay, Caminero se fue de 5-2, 1 CA, 2 CE.