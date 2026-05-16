José Sirí regresa a las Grandes Ligas, ahora con los Angelinos

José Sirí ha recibido una nueva oportunidad, ahora con Los Ángeles Angels. ( MIKE CHRISTY/GETTY IMAGES/AFP )

Los Angelinos de Los Ángeles sacudieron su plantel este sábado al seleccionar el contrato del jardinero dominicano José Sirí, quien regresa oficialmente al escenario de las Grandes Ligas justo antes del esperado choque vecinal frente a los Dodgers de Los Ángeles, este sábado.

Para abrirle un espacio en la plantilla al nativo de Sabana Grande de Boyá, la organización californiana envió al patrullero Bryce Teodosio a la sucursal Triple-A en Salt Lake y transfirió al lanzador derecho Ben Joyce a la lista de lesionados por 60 días.

La velocidad y la buena defensa de Sirí vuelven a la Gran Carpa tras un inicio de año en las fincas de liga menor.

Otro chance

El patrullero de 30 años, un veterano de cinco campañas en el negocio, buscaba con ansias una nueva oportunidad en las Mayores tras un amargo paso en la contienda anterior con los Mets de Nueva York, donde apenas pudo ver acción en 16 compromisos (bateando de 36-2) debido a una fractura en la tibia que lo mantuvo inactivo en la lista médica durante cinco meses.

La salud ha vuelto a sonreírle al quisqueyano, quien venía destrozando el pitcheo en la exigente Liga de la Costa del Pacífico (PCL).

Con el madero al hombro, "El Rayo" registraba un promedio al bate de .288, despachando cinco cuadrangulares, remolcando 27 carreras y estafándose cuatro almohadillas en 140 apariciones al plato, números que obligaron a la gerencia de Anaheim a apretar el botón de su ascenso para reencontrarse con esa versión del 2023 que lo llevó a disparar 25 jonrones con Tampa Bay.

Por su parte, Bryce Teodosio regresa a las menores para continuar su desarrollo, tras promediar un frío .213 sin cuadrangulares en 34 partidos con el equipo grande.

En tanto que el movimiento del relevista Ben Joyce no causa sorpresa en el entorno del club, ya que el supersónico derecho no lanza en Grandes Ligas desde abril de 2025 debido a una delicada cirugía en el labrum de su hombro y continuará su extendido proceso de rehabilitación en la sucursal Clase-A de Rancho Cucamonga.