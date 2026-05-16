Los Mets pierden a Clay Holmes por fractura y llaman a Joey Gerber

La epidemia de lesiones no da tregua en Queens. Los Mets de Nueva York enviaron oficialmente este sábado al lanzador derecho Clay Holmes a la lista de lesionados de 15 días, luego de confirmarse que sufrió una fractura en el peroné derecho tras recibir un violento pelotazo en el choque del viernes ante los Yankees de Nueva York.

Para parchar la rotación ante la nueva baja, la gerencia de la novena de los Mets procedió a llamar desde la sucursal Triple-A en Syracuse al relevista derecho Joey Gerber.

El drama se vivió en la misma cuarta entrada del choque del viernes, cuando Holmes fue impactado por una línea salvaje a 111.1 millas por hora que salió del madero de Spencer Jones.

El veterano permaneció en el juego y se las arregló para enfrentar a siete bateadores más antes de salir de acción; lamentablemente, las radiografías de rigor realizadas en los túneles del estadio, confirmaron la peor de las noticias.

"Es un golpe muy duro", manifestó con evidente frustración el dirigente venezolano de los Mets, Carlos Mendoza.

"Ha sido uno de los jugadores más consistentes que hemos tenido en esa rotación", añadió el capataz sobre el serpentinero que estaba cargando el peso del pitcheo abridor.

Veterno efectivo

Holmes, de 33 años, venía con una foja de 4-4 y 2.39 de efectividad en sus primeras nueve aperturas.

De por vida en las Grandes Ligas, el derecho compila una marca de 40-34 con un promedio de carreras limpias de 3.53 en 353 presentaciones, vistiendo anteriormente los uniformes de los Piratas de Pittsburgh y los propios Yankees de Nueva York.

Ahora, la responsabilidad de aportar en el cuerpo monticular recae sobre Joey Gerber, de 29 años, quien ya se tomó una tacita de café con el equipo grande el mes pasado.

Gerber cuenta con un historial de 3.27 de efectividad en 20 salidas como relevista en la Gran Carpa tras pasar por los Marineros de Seattle y los Rays de Tampa Bay.