Los Orioles apuestan por la veteranía de Tommy Pham para usarlo en los jardines

Los Orioles de Baltimore alcanzaron un acuerdo para firmar al experimentado jardinero Tommy Pham mediante un contrato de ligas menores, según reportaron diversas fuentes de las Grandes Ligas este sábado.

Pham, un veterano de mil batallas de 38 años, busca dejar atrás el amargo sabor del mes pasado con los Mets de Nueva York, donde se fue por completo en blanco al fallar en sus 13 turnos oficiales durante nueve compromisos, lo que provocó que la novena de Queens lo designara para asignación el pasado 27 de abril.

La clave de su longevidad en el exigente circo de la Gran Carpa ha sido su capacidad para mutar en un valioso jugador de rol y un trotamundos de alto calibre.

Desde su debut en la temporada 2014 con los Cardenales de San Luis, Pham ha sabido extender su carrera por 13 temporadas gracias a una sólida disciplina en el plato, una chispa respetable en el corrido de bases y la versatilidad de aportar saliendo desde la banca.

Permanencia extendida

Estas cualidades le han permitido vestir las franelas de 10 franquicias distintas, y se ha ganado la reputación de ser un "seguro de vida" para equipos con aspiraciones en la segunda mitad del año.

A lo largo de su trayectoria de 1,250 partidos en las Mayores, el guardabosques exhibe una línea ofensiva de por vida de .256/.344/.421, con un acumulado de 149 cuadrangulares, 522 carreras remolcadas y 131 almohadillas estafadas.

Su pasantía más reciente por el joven circuito se produjo en la campaña de 2024, al vestir los uniformes de los Medias Blancas de Chicago y los Reales de Kansas City.

La gerencia de Baltimore activó la búsqueda de profundidad para sus jardines luego de que esta misma semana tuvieran que enviar al guardabosque Dylan Beavers a la lista de lesionados de 10 días, debido a una molesta distensión en el oblicuo derecho.