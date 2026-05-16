Mullins lidera a Rays con jonrón en victoria sobre Marlins

Cedric Mullins conectó un jonrón y pegó tres sencillos en cuatro turnos al bate para ayudar a los Tampa Bay Rays, líderes del Este de la Liga Americana, a vencer 7-2 a los Miami Marlins la noche del viernes, para su 11ma victoria en 13 juegos.

Tampa Bay ganó 11 seguidos en casa.

Impacto ofensivo de Cedric Mullins en la victoria de Tampa Bay

Mullins también se robó una base. Tuvo su mayor cantidad de imparables desde el 21 de mayo de 2023, cuando consiguió cinco ante Baltimore Orioles.

Tras el jonrón de dos carreras del cubano Yandy Díaz en la parte baja de la primera entrada, los combativos Rays construyeron una ventaja de 4-1 con dos jugadas de esfuerzo en la segunda.

Richie Palacios convirtió un elevado corto difícil de fildear en un doble y Mullins lo avanzó a tercera al ganarle la carrera a un toque de bola.

Palacios anotó con el elevado de sacrificio de Hunter Feduccia. Mullins, que se robó la segunda y avanzó a tercera por el out de Feduccia, se lanzó a home a toda velocidad con un rodado débil de Taylor Walls a la inicial.

Desempeño de los lanzadores y control del juego

Feduccia y los Rays vieron cómo su propio estadio les robaba jonrones consecutivos en la sexta.

Después del cuadrangular solitario de Mullins, el receptor disparó la recta de Janson Junk hacia el jardín entre derecho y central, pero la pelota rebotó en la pasarela elevada del Tropicana Field y cayó al césped para un doble automático.

El abridor de trámite de Tampa Bay, Ian Seymour, necesitó nueve lanzamientos en la primera entrada y retiró a los primeros cinco bateadores de los Marlins antes del jonrón de Connor Norby en la segunda.

Jesse Scholtens (4-2) tomó el relevo en la tercera y lanzó cinco sólidas entradas. El jardinero central de Miami, Jakob Marsee (3 de 4), le propinó a Scholtens su única mancha, un jonrón en la sexta.

Los Rays, que retiraron en orden a los últimos 10 bateadores después del jonrón de Marsee, tienen marca de 4-0 este año cuando utilizan un abridor de trámite.