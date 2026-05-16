VIDEO | Rodolfo Durán pega un jonrón como su primer hit en MLB; Padres mejoran a 5-0 contra Seattle

Rodolfo Durán, número 48 de los Padres de San Diego, recorre las bases tras conectar un jonrón de dos carreras durante la séptima entrada contra los Marineros de Seattle en el T-Mobile Park el 16 de mayo de 2026 en Seattle, Washington. ( JACK COMPTON/GETTY IMAGES/AFP )

El receptor novato dominicano Rodolfo Durán vivió una jornada inolvidable en las Mayores al conectar su primer indiscutible en la Gran Carpa, que un soberbio cuadrangular de dos carreras que selló la victoria de los Padres de San Diego 7-4 sobre los Marineros de Seattle este sábado.

Con su triunfo, el conjunto de San Diego extendió su dominio absoluto frente a los Marineros esta temporada, mejorando su récord invicto a 5-0 contra sus rivales de la Costa Oeste.

La gran historia de la noche la protagonizó el nativo de Santo Domingo. En la parte alta de la séptima entrada, con dos outs en la pizarra, y con Ramón Laureano en circulación tras conectar un doblete, Durán experimentó lo que es sacar la pelota en un parque de Grandes Ligas.

Parts of 11 seasons in the Minors and more than 2,100 at-bats ... Rodolfo Duran finally has his first Major League hit.



And it was a big one for the @Padres: pic.twitter.com/n6BceM0sDl — MLB Pipeline (@MLBPipeline) May 17, 2026

El máscara quisqueyano, quien jugaba apenas su cuarto partido en el Big Show, depositó la pelota detrás de la barda del jardín izquierdo. El estacazo amplió la ventaja de los religiosos a 7-2 y desató la euforia en el dugout de San Diego.

Picaron delante

El desarrollo del partidoLa ofensiva de los Padres atacó temprano. Gavin Sheets abrió el marcador en la segunda entrada con un jonrón solitario por el jardín derecho.

El panorama se complicó para el abridor de Seattle, Logan Gilbert, en el cuarto episodio. Tras otorgar boletos consecutivos a Manny Machado y a Sheets, Xander Bogaerts llenó las bases con sencillo.

Miguel Andújar remolcó una mediante jugada de selección y, acto seguido, Nick Castellanos sacudió un cuadrangular de tres carreras por el bosque izquierdo-central para poner el juego 5-0.Seattle intentó reaccionar en el cierre de la cuarta con sencillo productor de Cole Young y sumó otra en la quinta con jonrón solitario de J.P. Crawford.

Sin embargo, el abridor derecho Walker Buehler (3-2) apretó el brazo. A pesar de elevar su conteo a 101 lanzamientos, Buehler completó cinco entradas de cinco hits, dos carreras, dos boletos y seis ponches para acreditarse el triunfo.

La novena entrada fue retirada por el relevista Jeremiah Estrada, quien se anotó su primer salvamento de la campaña regulando la rebelión final de los locales.

Por San Diego, Manny Machado de 3-0 con una anotada y un boleto. Fernando Tatis Jr. se fue de 3-0, 1 BB. Ramón Laureano terminó de 4-1 con una anotada. Rodolfo Durán de 4-1, 2 CE, 1 CA.

Por Seattle, Julio Rodríguez de 5-1, 1 CA.