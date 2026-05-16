Yankees colocan a Max Fried en la lista de lesionados y suben al derecho boricua Elmer Rodríguez

Los Yankees de Nueva York recibieron una pésima noticia este sábado al confirmarse que el estelar lanzador zurdo Max Fried ha sido colocado en la lista de lesionados de 15 días, debido a una contusión ósea en su codo izquierdo.

Para cubrir la sensible baja en la rotación de abridores, la gerencia de los Bombarderos del Bronx procedió a llamar desde la sucursal Triple-A (Scranton/Wilkes-Barre) al prospecto derecho Elmer Rodríguez. El movimiento correspondiente a Fried se hizo de manera retroactiva al pasado jueves.

La alerta en el alto mando neoyorquino se encendió el pasado miércoles en Baltimore, cuando Fried tuvo que abandonar el montículo tras completar apenas tres episodios en los que concedió tres carreras limpias con 61 lanzamientos.

Los estudios médicos posteriores, que incluyeron una resonancia magnética y una tomografía, confirmaron la gravedad del impacto óseo en su brazo de lanzar.

La dolencia física parece ser la explicación al repentino bache que azotó al veterano de 32 años durante el mes de mayo, donde registró una efectividad de 5.19 al permitir 11 carreras limpias y 17 imparables en apenas 14.1 entradas de labor.

El colapso contrastó drásticamente con su arrollador inicio de temporada 2026 entre marzo y abril, lapso en el que acumuló marca de 4-1 y un brillante promedio de carreras limpias de 2.09 en sus primeras siete aperturas.

Fried, quien firmó un megacontrato de ocho temporadas y 218 millones de dólares con Nueva York antes de la campaña de 2025 tras dejar atrás su historia con los Bravos de Atlanta, venía de ser una de las grandes figuras del club.

El año pasado asistió a su tercer Juego de Estrellas vistiendo la franela a rayas, culminando con foja de 19-5 y efectividad de 2.86. De por vida en las Mayores, el zurdo ostenta un respetable récord de 96-44 y 3.04 de efectividad en una década de servicio.

Regresa Rodríguez

La situación vuelve a poner en el escenario grande al joven Elmer Rodríguez, de 22 años, quien ya tuvo una breve pasantía en el equipo grande el pasado 29 de abril.

En aquella oportunidad, cargó con la derrota ante los Rangers de Texas al permitir dos vueltas en cuatro entradas, regresando a las menores el 6 de mayo.

Rodríguez llega al Bronx precedido de un sólido desempeño en las ligas menores, donde exhibe foja de 1-2 pero con una microscópica efectividad de 1.38 en cinco aperturas en Triple-A, con la misión de aplacar el fuego en un cuerpo de lanzadores que pierde a uno de sus principales pilares.