Los Dodgers aplastan a los Angelinos y completan la barrida en la "Freeway Series"

Roki Sasaki, lanzador de los Dodgers. ( FUENTE EXTERNA )

Roki Sasaki firmó una joya monticular de siete entradas y Kyle Tucker remolcó tres carreras para que los Dodgers de Los Ángeles completaran este domingo una barrida de tres partidos en la "Freeway Series", al vapulear 10-1 a los Angelinos de Los Ángeles.

Con el triunfo, los Dodgers extendieron a cinco su cadena de victorias consecutivas, tras superar de manera combinada a sus vecinos de Anaheim por un abrumador 31-3 durante el fin de semana. En contraste, los Angelinos sufrieron su sexto revés en línea.

Sasaki (2-3) estuvo intratable al permitir apenas una carrera y cuatro indiscutibles en siete episodios. El japonés no otorgó transferencias por primera vez en 16 aperturas en su carrera y abanicó a ocho contrarios, una marca personal, empleando 69 strikes en 91 lanzamientos.La ofensiva respaldó temprano al asiático.

Los Dodgers abrieron la pizarra en el segundo acto gracias a un elevado de sacrificio de Miguel Rojas y un sencillo productor de Hyeseong Kim.La debacle para los locales llegó en el cuarto capítulo.

Ataque despiadado

Los Dodgers fabricaron un ramillete de cinco anotaciones ante el abridor Grayson Rodríguez, castigado con sencillos remolcadores de dos vueltas por parte de Shohei Ohtani y Andy Pages.

Ohtani terminó la tarde de 5-3 con dos empujadas. Rodríguez (0-1), quien realizaba su primera apertura desde julio de 2024 tras recuperarse de una cirugía Tommy John, cargó con el revés al asimilar siete carreras y siete hits en tres entradas y dos tercios.

Los Angelinos rompieron el blanqueo en la baja de la cuarta con un sencillo remolcador de Yoan Moncada que llevó al plato a Nolan Schanuel. Sin embargo, la artillería azul selló la pizarra en el noveno inning con un doblete productor de dos carreras de Tucker frente al relevista Ryan Johnson.

Por los Dodgers, Teoscar Hernández de 4-1, 1 CA, 1 CE, 1 BB.

Tucker bateó de 5-3 con doble y tres impulsadas, y Kim se fue de 3-2 con dos anotadas y una producción.

Por los Angelinos, José Sirí se fue en blanco en un turno.

Mike Trout conectó un doble en cuatro turnos.