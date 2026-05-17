Los Mets rompieron una racha de 91 partidos perdidos cuando llegaban abajo en el octavo inning

Carson Benge #3 de los Mets de Nueva York recibe un alzado de su compañero Juan Soto #22 tras la jugada de selección del fildeador que le dio la victoria a su equipo en la décima entrada contra los Yankees de Nueva York en el Citi Field el 17 de mayo de 2026 en la ciudad de Nueva York. ( JIM MCISAAC/GETTY IMAGES/AFP )

Con la soga al cuello, a ley de un out en la novena entrada y una desventaja de tres carreras, los Mets de Nueva York parecían condenados a dejar escapar otra serie en casa ante sus eternos rivales, los Yankees.

Sin embargo, el béisbol de las Grandes Ligas volvió a demostrar por qué es impredecible.

Los Mets rompieron una nefasta racha de 91 partidos consecutivos perdiendo cuando llegaban al octavo episodio en desventaja, al protagonizar una espectacular remontada para vencer 7-6 a los Bombarderos del Bronx en 10 entradas.

CARSON BENGE WALKS IT OFF FOR THE METS



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La chispa llegó por cortesía de Tyrone Taylor, quien conectó un dramático cuadrangular de tres carreras con dos outs en la baja del noveno para igualar las acciones de forma inverosímil.

Cerraron con potencia

La estocada final la puso el novato Carson Benge en el décimo capítulo, impulsando la carrera de la victoria para desatar la locura en el Citi Field.

Con este triunfo, la tropa que dirige el venezolano Carlos Mendoza hilvana su segunda serie ganada en forma consecutiva y registra cinco victorias en sus últimos seis compromisos, dando señales claras de vida en la temporada. Según los datos históricos de MLB, esta representó la mayor remontada en un noveno inning en la historia de la "Subway Series".

Mendoza elogió el cambio de mentalidad y la resiliencia del camerino, especialmente tras la baja por lesión del cerrador Clay Holmes el pasado viernes."Hoy no jugamos nuestro mejor béisbol y estábamos abajo en el marcador, pero seguimos peleando. Que Tyrone aparezca en ese momento es algo especial. Nos golpean y nos levantamos de nuevo, hoy fue el ejemplo perfecto de eso", expresó un emocionado Mendoza al término del encuentro.El estratega destacó el respaldo de los jugadores hacia Taylor, quien atravesaba una fuerte sequía ofensiva. "En sus turnos anteriores conectó dos misiles sin suerte¨.

Vi a muchos compañeros acercarse y decirle: 'sigue adelante'. Esa es una gran señal de unión en este equipo", añadió.

Para encontrar la última vez que los Mets habían remontado un encuentro tras llegar abajo a la novena entrada en temporada regular, había que remontarse al 30 de septiembre de 2024, cuando un histórico cuadrangular del puertorriqueño Francisco Lindor dejó tendidos a los Bravos de Atlanta.