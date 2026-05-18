Angel Martínez y Gavin Sheets son reconocidos como jugadores de la semana en MLB

Angel Martínez y Gavin Sheets fueron escogido jugadores de la semana en MLB para el periodo que terminó el 17 de mayo ( FUENTE EXTERNA )

El inicialista y jardinero Gavin Sheets, de los Padres de San Diego, ha sido seleccionado como el Jugador de la Semana de la Liga Nacional, mientras que el jardinero Angel Martínez, de los Guardianes de Cleveland, ha sido nombrado Jugador de la Semana de la Liga Americana.

Los anuncios se realizaron hoy lunes a través de MLB Network.

Sheets ganó el primer premio de su carrera y es el primer jugador de los Padres en obtenerlo desde que su compañero de equipo, Fernando Tatis Jr., se llevara el honor el 21 de abril de la temporada pasada.

Martínez también ganó el primer galardón de su carrera, lo que representa el tercer reconocimiento para los Guardianes en esta temporada. Martínez se une a sus compañeros Chase DeLauter (30 de marzo) y José Ramírez (20 de abril) como ganadores este año, marcando la primera vez que los Guardianes obtienen tres premios en una misma temporada desde 2022.

Además, es la primera vez que tres jugadores distintos de Cleveland ganan en una sola campaña desde 2018, cuando Ramírez lo hizo junto a Edwin Encarnación y Francisco Lindor (en dos ocasiones).

Gavin Sheets, Padres de San Diego

El pelotero de 30 años bateó para .625 (de 16-10) con cuatro jonrones, ocho carreras impulsadas, un doble, siete bases por bolas, seis carreras anotadas, una base robada, un porcentaje de slugging de 1.438 y un porcentaje de embase de .739 a lo largo de seis compromisos.

El nativo de Lutherville, Maryland, lideró las Grandes Ligas en promedio de bateo, porcentaje de embase, slugging y OPS (2.177); empató en el liderato de las Mayores en bases totales (23) y jonrones; empató en el tercer puesto en bases por bolas; y empató en el sexto lugar en carreras impulsadas e imparables.

El producto de la Universidad de Wake Forest conectó de hit en los seis juegos de la semana, sumando un par de imparables el martes en Milwaukee y el viernes en Seattle, y tres hits el domingo en Seattle. Coronó su gran semana con dos jonrones en el Sunday Night Baseball de NBC, registrando su segundo juego multimultijonrón del año (también el 10 de abril contra Colorado).

El veterano con seis años de experiencia en las Grandes Ligas se embasó de manera segura cinco veces en el juego del domingo, la cifra más alta de su carrera. Se convirtió en el jugador número 13 (ocurrencia número 15) en conectar múltiples jonrones y embasarse cinco veces en un solo partido.

Angel Martínez, Guardianes de Cleveland

El joven de 24 años bateó para .368 (de 19-7) con cuatro jonrones, siete carreras impulsadas, un doble, una base por bolas, ocho carreras anotadas, tres bases robadas, un porcentaje de slugging de 1.053 y un porcentaje de embase de .429 en seis partidos.

El nativo de Santo Domingo, República Dominicana, empató en el liderato de jonrones de las Grandes Ligas; lideró a los bateadores de la Liga Americana en bases totales (20) y carreras anotadas; empató en el liderato de la Liga Americana en extrabases (5); empató en el segundo lugar de la Liga Americana en bases robadas; y empató en el cuarto puesto de la Liga Americana en carreras impulsadas.

Martínez impulsó al menos una carrera en cinco juegos consecutivos para cerrar la semana, conectando de jonrón en cuatro de esos cinco encuentros.

En general, acumula al menos una carrera remolcada en seis partidos consecutivos desde el 10 de mayo (la mejor racha de su carrera), lo que representa la seguidilla más larga para un jugador de Cleveland de 24 años o menos desde que Grady Sizemore también impulsó carreras en seis juegos seguidos del 18 al 24 de mayo de 2006.

Martínez es el primer jugador de los Guardianes con al menos un hit y una carrera impulsada en seis desafíos consecutivos desde Josh Bell en 2023, y busca convertirse en el primer jugador de la franquicia con hit e impulsada en siete juegos seguidos desde Shin-Soo Choo en septiembre de 2012.

Después de conectar 11 jonrones en 139 juegos la temporada pasada, el jardinero lidera a los Guardianes con nueve cuadrangulares este año, incluyendo cuatro batazos para dar la ventaja.

Tres de sus cuatro vuelacercas de la semana pasada sirvieron para poner adelante a su equipo, incluido un estacazo de dos carreras con dos outs en la séptima entrada el sábado contra Cincinnati.

Sus nueve jonrones lo ubican como el tercero con más vuelacercas entre los bateadores ambidiestros, superado solo por Elly De La Cruz (11 HR) e Ian Happ (10 HR).

Martínez se robó una base el martes contra los Angelinos y sumó dos más el miércoles. Es uno de los cuatro jugadores en esta temporada con al menos ocho jonrones y ocho bases robadas, uniéndose a De La Cruz (11 HR/9 BR), Sal Stewart (10 HR/10 BR) y Oneil Cruz (10 HR/16 BR).

La jugada de la semana

El jardinero central de los Marineros de Seattle, Julio Rodríguez, obtuvo el primer premio de su carrera a la Jugada de la Semana, lo que representa el quinto honor de este tipo para Seattle desde la creación del galardón en 2019.

Otros jugadores de los Marineros que han ganado este premio incluyen a Kyle Lewis (21/9/2020), Jake Fraley (14/6/2021), Dylan Moore (2/10/2023) y la dupla de Jorge Polanco y Leo Rivas (12/8/2024).

Con los Marineros abajo en el marcador 7-4 en la parte alta de la novena entrada, Rodolfo Durán —quien había conectado el primer jonrón de su carrera en su turno anterior al bate— pegó un batazo profundo hacia el jardín central; Rodríguez realizó una atrapada saltando y se trajo la pelota de vuelta para robarle el cuadrangular.