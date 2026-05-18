Los Bravos activan a Ronald Acuña Jr. de la lista de lesionados

Los Bravos de Atlanta activaron al jardinero estrella Ronald Acuña Jr. de la lista de lesionados antes del juego de este lunes contra los Marlins de Miami, anunció el equipo.

Aunque Acuña no aparece en la alineación titular del lunes, estará disponible desde la banca, de acuerdo con Jesús Cano de The Athletic.

Impacto en el equipo y estadísticas previas

Una distensión en el tendón de la corva izquierda había mantenido al pelotero de 28 años fuera de acción desde el pasado 2 de mayo.

En un movimiento correspondiente, Atlanta colocó al jugador de cuadro Kyle Farmer en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en el antebrazo derecho.

El regreso de Acuña se produce en un momento en el que los Bravos lideran la división Este de la Liga Nacional con un récord de 32-15.

Antes de lesionarse, el cinco veces seleccionado al Juego de Estrellas bateaba para .252 con un porcentaje de embase de .362 y un slugging de .378, sumando dos jonrones, nueve carreras impulsadas, 20 bases por bolas y siete bases robadas a lo largo de 34 partidos.