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Corey Seager es colocado en lista de lesionados de 10 días con inflamación en la espalda

La estancia del campocorto de los Vigilantes en la lista de lesionados será retroactiva al 15 de mayo

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    Corey Seager es colocado en lista de lesionados de 10 días con inflamación en la espalda
    Corey Seager (AFP)

    Los Vigilantes de Texas colocaron al campocorto Corey Seager en la lista de lesionados de 10 días debido a una inflamación en la parte baja de la espalda, anunció el equipo este lunes.

    La estancia de Seager en la lista de lesionados será retroactiva al 15 de mayo. El pelotero se perdió los últimos dos juegos debido a espasmos en la espalda y se sometió a una resonancia magnética el domingo.

    En un movimiento correspondiente, Texas convocó desde las ligas menores al jugador utilitario Michael Helman.

    Impacto en el equipo y expectativas de regreso

    El presidente de operaciones de béisbol de los Rangers, Chris Young, comentó este lunes que anticipa que este tiempo fuera le dará a Seager la "oportunidad de reiniciarse mentalmente", según informó Shawn McFarland del Dallas Morning News.

    Añadió que cree que Seager podría estar de regreso para el inicio de la próxima serie en casa, el 25 de mayo contra los Astros de Houston.

    El cinco veces seleccionado al Juego de Estrellas va a la lista de lesionados en medio de una mala racha de 27-0 al bate, la cual comenzó después de conectar su último imparable el 6 de mayo.

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    • Seager registra siete jonrones y 20 carreras impulsadas en esta temporada, pero está bateando para apenas .179 y tiene un OPS de .638.
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