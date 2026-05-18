Gerrit Cole podría debutar con los Yanquis en la próxima estadía en casa

Gerrit Cole podría regresar con los Yankees de Nueva York durante esta serie de partidos en casa, tras haberse sometido a una cirugía de codo el año pasado.

El manager de los Yankees, Aaron Boone, declaró este lunes que el equipo está considerando la posibilidad de que el ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en 2023 se reincorpore a la rotación de las Grandes Ligas, en lugar de realizar una séptima apertura de rehabilitación por lesión en las ligas menores.

"Estamos analizando todas las opciones", señaló Boone el lunes, antes del inicio de la estancia en casa contra sus rivales de la división Este de la Liga Americana, Toronto y Tampa Bay. "Veremos qué es lo que hace más sentido para seguir adelante".

Nueva York viene de una gira con marca de 2-7 en la que Max Fried quedó fuera de acción debido a una contusión ósea en el codo izquierdo. Cole se uniría a una rotación que incluye a Carlos Rodón, Cam Schlittler, Will Warren y Ryan Weathers.

Detalles de la rehabilitación y desempeño reciente

En su regreso tras una cirugía reconstructiva de codo realizada el 11 de marzo de 2025, el derecho de 35 años comenzó sus salidas de rehabilitación el 17 de abril.

El seis veces seleccionado al Juego de Estrellas registra una efectividad de 4.71 a lo largo de 28 entradas y un tercio, en las que ha permitido 28 hits, con 28 ponches y tres bases por bolas.

El sábado por la noche, lanzó 86 lanzamientos durante cinco entradas y un tercio con la sucursal Triple-A, Scranton/Wilkes-Barre, contra los Syracuse Mets; su recta promedió las 97 mph y llegó a alcanzar las 99.6 mph.

"Se ve muy bien", afirmó Boone. "Creo que esta salida fue un poco más enfocada en la competencia, es decir, en salir a retirar a los bateadores y exigirle más a sus lanzamientos", añadió el manager.

"Creo que he visto cada pitcheo que ha realizado en su rehabilitación. Me parece que todo ha salido muy bien. Ha hecho un buen trabajo identificando detalles, especialmente al principio del proceso de recuperación... Así que ha cumplido con muchos de los requisitos y siento que su última apertura fue, en su mayoría, excelente".

Cole no ha lanzado en un partido oficial de Grandes Ligas desde el Juego 5 de la Serie Mundial de 2024.

Boone tenía planeado darle una cuarta apertura al lanzador derecho novato Elmer Rodríguez, pero los Yankees lo enviaron a Scranton el lunes y seleccionaron el contrato del derecho Yovanny Cruz desde los RailRiders, lo que les da un brazo adicional en el bullpen.

"¿Cuál es el momento adecuado?", cuestionó Boone. "Lo que sea que hagamos, será pensando en el largo plazo. Una necesidad no significa necesariamente que, oh, ya lo vamos a traer de vuelta. Es más bien si sentimos que está absolutamente listo para jugar y ha cumplido con todos los requisitos; entonces tomaremos esa decisión".