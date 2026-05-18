Gio Urshela anuncia su retiro del béisbol

El experimentado jugador de cuadro Gio Urshela —mejor conocido por su paso de tres años con los Yankees de Nueva York— ha decidido retirarse después de 10 temporadas en las Grandes Ligas con ocho equipos diferentes, según anunció este lunes en sus redes sociales.

El colombiano de 34 años debutó en las Mayores con Cleveland en 2015 y tuvo su temporada de consagración con los Yankees en 2019, cuando bateó para .314 con 21 jonrones y 74 carreras impulsadas, convirtiéndose en uno de los favoritos de la afición en el Bronx.

También tuvo un excelente desempeño durante la temporada 2020, recortada por la pandemia, al batear para .298 con 30 carreras remolcadas.

Detalles del retiro y últimos logros

“Hoy es el día de cerrar este capítulo como jugador profesional, y este no es un momento para estar triste, es un momento para estar agradecido con Dios por permitirme jugar este hermoso deporte que cambió mi vida”, expresó Urshela en un comunicado en Instagram.

La última participación de Urshela en las Grandes Ligas fue con los Atléticos en 2025, cuando bateó para .238 con 20 carreras impulsadas. Además, jugó con la selección de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo.

Urshela también vistió las camisetas de los Azulejos, Mellizos, Angelinos, Tigres y Bravos. Terminó su carrera con un promedio de bateo de por vida de .270 y 73 cuadrangulares.