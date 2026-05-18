Jhoan Durán sella con autoridad su octavo salvamento y extiende el buen momento de los Filis

Jhoan Durán logró su octavo salvamento de la campaña ( AFP )

El cerrador Jhoan Durán retiró de forma perfecta la novena entrada para colgarse su octavo salvamento de la temporada, asegurando la victoria de los Filis de Filadelfia por 5-4 sobre los Rojos de Cincinnati el lunes por la noche, en un encuentro que se decidió previamente gracias a un cuadrangular de dos carreras de Bryson Stott con dos outs en el octavo episodio.

Con este triunfo, los Filis (25-23) ligaron su quinta victoria consecutiva, ganando por octava vez en sus últimos nueve compromisos para colocarse dos juegos por encima de .500 por primera vez en la campaña.

Además, mejoraron su récord a 16-4 bajo el mando del manager interino Don Mattingly, quien asumió el cargo el mes pasado tras el despido de Rob Thomson.

Filadelfia tuvo que sacar de la alineación a Kyle Schwarber, el líder de jonrones de las Grandes Ligas, debido a una enfermedad. Ante esto, Stott fue ascendido al sexto puesto en un orden al bate modificado y respondió conectando su quinto bambinazo del año.

Un doblete productor de Spencer Steer con dos outs en la parte alta de la octava ante el relevista José Alvarado había puesto a los Rojos adelante momentáneamente por 4-3.

Orion Kerkering (2-0) terminó el octavo capítulo en sustitución de Alvarado y se acreditó la victoria, mientras que el relevista de los Rojos, Graham Ashcraft (1-1), cargó con la derrota antes de dar paso al candado impuesto por Durán en el noveno.

El abridor de los Rojos, Nick Lodolo, estuvo en problemas desde el inicio. El primer bateador de Filadelfia, Trea Turner, conectó un doble contra la pared del jardín izquierdo, seguido por boletos a Bryce Harper y Alec Bohm para llenar las bases sin outs.

Edmundo Sosa y Adolis García impulsaron carreras con elevados de sacrificio, limitando Lodolo el daño a solo dos anotaciones en ese episodio.

Los Rojos recuperaron esas carreras en la apertura del segundo inning, cuando el abridor de los Filis, Andrew Painter, permitió sencillos consecutivos de Sal Stewart, Nathaniel Lowe y Tyler Stephenson. Stewart anotó con el imparable de Stephenson y TJ Friedl le siguió con un elevado de sacrificio para empatar el juego 2-2.

Los Filis volvieron a irse al frente en el sexto capítulo gracias al cuarto jonrón de la temporada de Bohm.

Sin embargo, Cincinnati reaccionó en el séptimo cuando Stewart mandó un pitcheo en cuenta de 0-2 del relevista Brad Keller a las gradas del jardín derecho para su undécimo cuadrangular del año, nivelando las acciones 3-3.

Antes del encuentro, los Filis promovieron a Otto Kemp desde la sucursal Triple-A Lehigh Valley y enviaron a las menores a Félix Reyes. Kemp, quien ya había jugado 10 partidos con el equipo grande al inicio de la temporada, comenzó el juego como jardinero izquierdo.

Próximo partido

Los Rojos enviarán a la lomita al derecho Chase Burns (5-1, 1.87 de efectividad) contra el zurdo de los Filis, Jesús Luzardo (3-3, 5.07), la noche del martes.