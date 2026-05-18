Video| Junior Caminero conecta su jonrón 13 y los Rays aplastan a los Orioles

El infielder dominicano Junior Caminero descargó su cuadrangular número 13 de la campaña y remolcó cuatro carreras para comandar el implacable ataque de los Rays de Tampa Bay, quienes apalearon la noche del lunes 16-6 al pitcheo de los Orioles de Baltimore.

En una noche redonda para la ofensiva de los Rays, Yandy Díaz también brilló al irse de 5-4 con cuatro carreras impulsadas. Ryan Vilade y Jonny DeLuca aportaron tres remolcadas cada uno para Tampa Bay, equipo que disparó 18 hits y anotó su mayor cantidad de carreras desde el 31 de mayo del año pasado (un triunfo 16-3 en Houston).

Con este resultado, los Rays marchan con un impresionante registro de 13-3 en este mes y presumen el mejor récord de las Mayores con 31-15.

Díaz encendió la chispa ofensiva con un doblete abriendo el juego y luego conectó un sencillo productor de dos anotaciones con dos outs en la segunda entrada. De hecho, los primeros cinco bateadores en la alineación de Tampa Bay se combinaron para batear de 24-13 con 15 carreras impulsadas.

Mientras una tormenta eléctrica azotaba el nuevo techo del Tropicana Field, los Rays castigaron temprano al abridor de Baltimore, Trevor Rogers (2-5), castigándolo con seis anotaciones, incluyendo un racimo de cinco carreras en el segundo inning donde desfilaron 10 bateadores.

Tampa Bay volvió a batear la ronda completa en un sexto episodio de cuatro anotaciones, el cual fue coronado por el vuelacercas de tres carreras de Caminero.

Por el lado del pitcheo, el abridor de los Rays, Shane McClanahan (nativo de Baltimore), extendió su racha de entradas en blanco a 23 episodios y dos tercios, hasta que Adley Rutschman le conectó un sencillo remolcador con dos outs en la tercera entrada.

Poco después, McClanahan (5-2) ponchó al oriundo de Tampa, Pete Alonso, para registrar el ponche número 500 de su carrera en las Grandes Ligas.

McClanahan, quien no lanzó en las temporadas de 2024 ni 2025 tras someterse a una cirugía Tommy John, no había permitido una sola carrera desde el 19 de abril en Pittsburgh.

En otros detalles del juego, Taylor Walls extendió la mejor racha de su carrera a siete juegos consecutivos dando de hit y anotó tres veces por los Rays. Por Baltimore, Alonso sumó tres imparables, incluyendo un doblete contra la pared del jardín central en la quinta entrada para remolcar dos.

El tercera base de los Orioles, Weston Wilson, quien pegó un jonrón en la quinta, hizo su tercera aparición de la temporada como lanzador relevista y retiró el octavo inning en blanco. Rutschman también la sacó del parque por Baltimore.

Próximo partido

El derecho de Baltimore, Kyle Bradish (2-5, 4.21 de efectividad), abrirá el segundo juego de la serie la noche del martes contra el también derecho Griffin Jax (1-2, 3.91).