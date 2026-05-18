Max Scherzer tira sesión de bullpen en su proceso de recuperación

El lanzador de Toronto, Max Scherzer, realizó una sesión de bullpen de unos 22 lanzamientos este lunes en el Yankee Stadium mientras trabaja en su recuperación de una tendinitis en el antebrazo derecho, y podría enfrentar a bateadores esta misma semana.

El manager de los Azulejos, John Schneider, informó que el derecho de 41 años tendrá otra sesión de bullpen el miércoles. Si todo sale bien, el siguiente paso probablemente sería una práctica de bateo.

"Pero con Max nunca se sabe", comentó Schneider antes del inicio de la serie contra los Yankees.

Scherzer volvió a firmar con los Azulejos por un año y 3 millones de dólares tras ayudarlos a llegar al Juego 7 de la Serie Mundial. Tiene una marca de 1-3 con una efectividad de 9.24 en cinco aperturas, la última de ellas el 24 de abril.

Por otra parte, el derecho Shane Bieber, fuera de acción desde los entrenamientos de primavera debido a una inflamación en el codo derecho, tiene programado lanzar una práctica de bateo el martes, con unos 30 lanzamientos para simular dos entradas.

Progresos y expectativas para jugadores lesionados

Alejandro Kirk, quien se fracturó el pulgar izquierdo el 3 de abril al ser golpeado por un pelotazo de foul, recibió la sesión secundaria más reciente de Bieber. Cuando se lesionó, se proyectó que Kirk estaría fuera de seis a mi ocho semanas.

"Sigue recibiendo lanzamientos, tirando y bateando. Todavía no está haciendo una práctica de bateo regular completa, pero está progresando", señaló Schneider.

El derecho Yimi García realizará una sesión de bullpen el martes como parte de su regreso tras someterse a una cirugía de codo a finales de la temporada pasada.

El jardinero Nathan Lukes, inactivo desde el 24 de abril por una distensión en el tendón de la corva izquierda, jugará como bateador designado este martes con la sucursal Clase A en Dunedin, para luego ver acción en los jardines durante un par de juegos.

Finalmente, Addison Barger, jardinero y tercera base que no juega desde el 9 de mayo por una inflamación en el codo derecho, recibió una inyección de cortisona.

Barger estuvo en Toronto para una cita de seguimiento con el médico este martes, donde podría recibir la autorización para comenzar a batear y lanzar.