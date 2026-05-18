Tarik Skubal tuvo una sesión de bullpen completa

El multimillonario brazo de lanzar de Tarik Skubal se siente mejor que en todo lo que va de temporada.

Menos de dos semanas después de haberse sometido a una cirugía para remover un cuerpo libre (fragmento suelto) de su codo, el as de los Tigres de Detroit ya está realizando sesiones de bullpen sin restricciones.

¿Cómo avanza la recuperación de Tarik Skubal tras la cirugía?

“No he tenido ningún síntoma desde la cirugía”, comentó Skubal este lunes. “No me daba cuenta de cuánto me estaba afectando en el día a día hasta que sacaron esa cosa de ahí”.

La recuperación de Skubal ha ido tan bien que fue llamado de regreso desde el complejo de entrenamientos de primavera del equipo en Lakeland, Florida, para continuar con su programa de rehabilitación.

El lunes, antes del juego en casa de Detroit contra Cleveland, ejecutó todo su repertorio de lanzamientos “como en un bullpen normal previo a un juego”. Esta fue su segunda sesión de bullpen desde la operación, aunque todavía no lanzó a máxima velocidad.

“La parte más difícil en este momento es que me siento muy bien y quiero soltar el brazo con todo, (pero) me han dado instrucciones de no hacerlo”, dijo Skubal, quien ha ganado el premio Cy Young de la Liga Americana las últimas dos temporadas.

Se espera que continúe con una progresión constante hasta que esté listo para una apertura de rehabilitación, aunque todavía no hay un calendario establecido para su regreso.

“Me encantaría sentarme aquí y darles una respuesta de cuándo voy a volver, porque yo también quiero esa misma respuesta”, expresó. “No la tengo, pero espero que sea más pronto que tarde”.

El manager A.J. Hinch aseguró que el equipo y el cuerpo médico no se saltarán ningún paso.

Detalles del procedimiento quirúrgico y expectativas de regreso

“Una vez que nos reunimos a planificar, se trata simplemente de exigirle cada vez un poco más para que vuelva a su rutina habitual”, señaló Hinch.

Cuando el equipo anunció originalmente que Skubal necesitaría cirugía, existía la creencia generalizada de que estaría fuera de acción entre dos y tres meses. Para extraer el cuerpo libre se utilizó un NanoScope (un tipo de artroscopio diminuto), el cual está diseñado para reducir lo invasivo del procedimiento.

“Lo primero que me dijeron fue: ‘la recuperación será más rápida’”, relató Skubal. “Creo que dejé de escuchar después de eso”.

Skubal, quien será el nombre más importante en el mercado de agentes libres al terminar la temporada, ya ha pasado previamente por una cirugía Tommy John y una de tendón flexor. Una vez que regresó a la loma tras esta última operación, se convirtió en uno de los lanzadores más dominantes de las Mayores.

Durante sus dos temporadas de Cy Young, recopiló un récord de 31-10 y sumó 469 ponches en 387 entradas y un tercio. En esta campaña, marcha con récord de 3-2 y una efectividad de 2.70 en siete aperturas.