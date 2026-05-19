Tras su HR para ganarle a los Dodgers, Andújar recuerda su lucha del Novato del Año contra Ohtani

Miguel Andújar (izquierda), es felicitado al llegar al home plate luego de su cuadrangular. ( FUENTE EXTERNA )

Miguel Andújar conectó un jonrón el lunes por la noche para la única carrera del juego, y Michael King ganó un clásico duelo de lanzadores contra Yoshinobu Yamamoto, mientras los San Diego Padres blanquearon 1-0 a los visitantes Los Ángeles Dodgers.

Luego del partido, Andújar conversó con la prensa y se le recordó de cuando en 2018 quedó segundo en la votación al Novato del Año de la Liga Americana cuando militaba en los Yankees, galardón que fue para Ohtani, que en ese tiempo estaba con los Angelinos.

SDP - Miguel Andujar Solo HR (4)



376 ft | 98.1 mph | 23°

?? 92 mph splitter (LAD - RHP Yoshinobu Yamamoto)

? Out in 17/30 parks



LAD (0) @ SDP (1)

1st#ForTheFaithful pic.twitter.com/HTxfwo9Ail — MLB Home Runs (@MLBHRs_) May 19, 2026

"Me siento bien al final, Ohtani se ha convertido en el mejor jugador del mundo. De mi parte, me he concentrado en trabajar duro y seguir haciendo lo que me corresponde".

Andújar tuvo una sobresaliente temporada de novato al batear para .297 con 27 jonrones y 47 dobles, cifra que quebró el histórico récord de la franquicia de los Yankees de Joe DiMaggio de más dobles conectados por un novato (44).

Ohtani ganó el premio al Novato del Año de la Liga Americana al mostrar su talento sin precedentes como jugador de doble vía, al pegar 22 jonrones mientras que como lanzador tuvo marca de 4-2 y efectividad de 3.31 en 10 salidas.

Duelo de pitcheo

King (4-2) permitió solo cuatro imparables y dos bases por bolas en siete innings, la mayor cantidad de la temporada para él y ponchó a un máximo de nueve.

Jason Adam se las arregló para salir de un aprieto con corredores en primera y segunda y dos outs en la octava entrada, y Mason Miller cerró en la novena para su decimoquinto salvamento en igual número de oportunidades.

Yamamoto (3-4) fue el perdedor por mala suerte, permitiendo apenas tres hits y dos bases por bolas en siete entradas, ponchó a ocho. Su único error real terminó en las gradas del jardín izquierdo con un out en la parte baja de la primera entrada.

Gracias a un splitter que se quedó colgado 2-2, Andújar la envió a unos 376 pies para su cuarto jonrón del año. Después de eso, San Diego solo logró colocar a un corredor en posición de anotar durante el resto del juego. Jackson Merrill robó segunda en la séptima, pero quedó varado.

King y los relevistas de alta presión del bullpen de San Diego hicieron que la ventaja se mantuviera ya que ponchó a cinco en su primera pasada por la alineación y enfrentó al mínimo de bateadores durante cinco innings.

Los dos bateadores de los Dodgers que llegaron a base —Mookie Betts con un sencillo en la primera y Shohei Ohtani con un boleto de apertura en la cuarta— fueron puesto outs tratando de robar por el receptor novato Rodolfo Durán.

Los Ángeles amenazó en las últimas dos entradas de King. Los Dodgers pusieron corredores en primera y tercera con dos outs en la sexta antes de que Betts elevara al jardín central, dejando a Hyeseong Kim y Ohtani en base. En la séptima, Max Muncy envió la pelota de Merrill de regreso a la zona de advertencia en el centro, atrapando un batazo bien conectado mientras Kyle Tucker estaba en segunda.

Kim caminó y Ohtani pegó un sencillo con dos outs en la octava antes de que Adam induciera un rodado para out forzado de Betts que terminó la entrada.

En la novena, Freddie Freeman y Tucker recibieron boletos contra Miller. Sin embargo, Will Smith voló, Muncy recibió su tercer strike y Andy Pages conectó un rodado para out forzado, cerrando el juego.

Por San Diego, Fernando Tatis Jr. se fue de 4-1. Manny Machado de 2-0 con un boleto. Andújar de 4-2, 1 CE, 1 CA.

Por los Dodgers, Teoscar Hernández de 3-0.