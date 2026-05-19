Ángel Martínez, otro hijo de pelotero que se establece en Grandes Ligas

La versatilidad de Ángel Martínez para jugar en el infield y outfield, además de su aporte con el madero a ambas manos lo ha atornillado en el line-up de los Guardians. ( AFP )

Ángel Martínez es el más reciente caso de pareja padre/hijo de peloteros dominicanos que llega a la MLB y ya suman 16 las familias que han visto a progenitor y al menos uno de sus proles apuntar su nombre en la Gran Carpa.

El guardabosque de los Guardians lo concretó el 22 de junio de 2024, el curso pasado trituró casi la totalidad de estadísticas ofensivas que puso su patriarca en ocho campañas que apareció en la liga y este mes lo superó en partidos disputados.

A los 24 años, este arranque de temporada ha visto la mejor versión de Ángel (primo del exjugador Michael Martínez), ya incrustado en la alineación diaria en cualquier puesto del outfield y el lunes fue anunciado como el Jugador de la Semana de la Liga Americana.

La distinción llega luego de un tramo en el que bateó de 19-7 con cuatro jonrones y siete impulsadas, incluyendo un bambinazo de dos vueltas para darle la ventaja a los Guardianes rumbo a la victoria sobre los Rojos el sábado, que ayudó a Cleveland a conseguir foja de 5-1 la semana pasada. El quisqueyano, que lleva una racha de seis juegos dando de hit.

Martínez, firmado en 2018 por Cleveland con un bono de 500 mil dólares como campo corto, comenzó la semana a la cabeza en jonrones (9) para el equipo que va puntero en la División Central, con 24 carreras remolcadas, ocho dobletes, ocho robos, bateando para .266/.312/.510 con un OPS de .822.

Es un bateador de ambas manos, de 5´11 y 200 libras, oriundo de Villa Mella, como su padre y ha jugado para las Estrellas Orientales dos temporadas, incluyendo la pasada. Su versatilidad para jugar tanto en el infield como outfield le ha ayudado a permanecer en el primer equipo.

Si bien nunca apareció entre los mejores 100 prospectos de ligas menores, desde 2020 comenzó a figurar en el top 30 del club, en noviembre de 2022 entró al roster de 40 par evitar riesgos en el Draft de Regla 5.

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Tras observar a Martínez en la Liga de Otoño de Arizona de 2022, según Forbes, un cazatalentos del equipo escribió en su reporte:

"Jugador de cuadro interior atlético y ambidiestro con una potencia potencialmente sorprendente. Excelente bateador de contacto, con la capacidad de conectar la pelota de línea de foul a línea de foul desde ambos lados del plato. Conoce bien el béisbol. Toma buenas decisiones en el juego. Puede abrirse camino hasta las Grandes Ligas".

En 2024 fue llamado al equipo grande y desde entonces estuvo tres breves pasos por las ligas menores (AAA).

En sus primeras dos experiencias fue un jugador de aporte ofensivo negativo (-19 y -26), siempre dejando luces que le merecían la oportunidad extra, pero esta vez parece un proyecto listo para despegar, con el bate, el guante y las piernas. Su OPS+ queda en 131.

Su promedio de embasarse ponderado (wOBA) y que mide la contribución ofensiva de un jugador alcanza el .358, unos 38 por encima de la media de la MLB. Su talón de Aquiles sigue apuntando en el bajo número de boletos que recibe, apenas el 3.8 % de las veces que va al plato.

El receptor de Kevin Woods

Su padre fue un receptor suplente que militó entre 1995 y 2004 entre Blue Jays, Cubs, Marlins y Expos. Eternizó su paso por el Gran Circo como el máscara del derecho Kevin Woods el 6 de mayo de 1998 cuando ponchó a 20 rivales de los Astros y solo toleró un hit, a Ricky Gutiérrez, una marca para un partido de nueve entradas que comparte con Roger Clemens, Randy Johnson y Max Scherzer.