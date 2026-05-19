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Las Estrellas no serían el obstáculo para Robinson Canó

La oferta recibida en México por petromacorisano asciende a alrededor de 75 mil dólares mensuales

  • Romeo González - Correo Electrónico
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Las Estrellas no serían el obstáculo para Robinson Canó
Robinson Canó ha tenido un gran desempeño en la Liga Mexicana de Béisbol en el verano. (FUENTE EXTERNA)

El equipo Estrellas Orientales puede complicarle el camino a Robinson Canó para firmar con Tomateros de Culiacán, pero pese a que el conjunto verde no ha hecho ningún anuncio público al respecto, no se propone ser obstáculo para su participación en suelo azteca el otoño próximo.

Los equipos dominicanos conservan la posibilidad de retener a ciertos jugadores si igualan o presentan al menos una oferta equivalente al 75 % del salario recibido por el pelotero en la campaña anterior. 

Ofertas económicas para Robinson Canó en México

Según informaciones recabadas de manera extraoficial por Diario Libre, la oferta recibida en México por petromacorisano asciende a alrededor de 75 mil dólares mensuales e incluye una serie de beneficios adicionales no económicos muy atractivos.

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DL también fue enterado de que Canó recibió propuestas de cinco equipos de Lidom, pero la cifra ofrecida por los Tomateros aparenta estar fuera del alcance económico de las franquicias quisqueyanas.

  • Canó cumplirá 44 años en octubre.
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Un apasionado del deporte, que tiene la gracia de DIOS y la dicha de ganarse la vida a través de él desde el año 2001. Conductor y productor de Vida Deportiva y AME Sports Center.