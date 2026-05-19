Juan Soto dispara jonrón, pero los Nacionales se llevan la mejor parte

Juan Soto disparó, pero el partido terminó en una derrota 9-6 para los Mets de Nueva York en un encuentro en el que James Wood disparó un inusual grand slam dentro del parque para definir el triunfo de los Nacionales de Washington.

Washington perdía 5-0 en el segundo inning cuando Wood conectó un batazo profundo al jardín izquierdo que se escapó del alcance del debutante Nick Morabito, permitiéndole recorrer todas las bases para completar el primer grand slam dentro del parque en las Grandes Ligas desde 2022.

La ofensiva de los Nacionales continuó encendida en el tercer episodio con un cuadrangular de José Tena, mientras CJ Abrams anotó la carrera de la ventaja tras un passed ball.

Washington añadió dos vueltas más en el cuarto inning gracias a errores defensivos de Nueva York y terminó asegurando una remontada poco común tras haber estado abajo por cinco carreras en los primeros innings.

Por los Mets, Bo Bichette conectó dos jonrones y remolcó cuatro carreras, mientras Soto también aportó poder ofensivo con su séptimo jonrón de la campaña.