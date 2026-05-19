Sammy Peralta hará su debut de 2026 ante los Rancheros de Texas

Peralta fue reclamado en la lista de waivers desde los Cerveceros de Milwaukee ( FUENTE EXTERNA )

El lanzador zurdo dominicano Sammy Peralta sube al montículo para hacer su debut de la temporada con los Rockies de Colorado frente a los Rancheros de Texas a las 8:40 pm.

Peralta, quien viene de registrar una efectividad de 7.59 en la campaña de 2025, recibió el llamado desde la sucursal Triple-A en Albuquerque el pasado viernes y ha sido el elegido por el dirigente Bud Black para iniciar el segundo compromiso de la serie ante Texas.

El desafío en el Coors Field representa una oportunidad de oro para Peralta establecerse en el equipo grande.

Frente a Texas, Peralta compila un historial de tres apariciones previas como relevista, registrando una efectividad de 6.23 sin decisiones, por lo que este martes buscará domar los bates texanos bajo las frías e incómodas condiciones climáticas que imperan en la ciudad de Denver.

El lunes, la temperatura en Denver era de 6.6 grados Celsius.

Así llegan a la serie

Colorado llega motivado al encuentro tras llevarse el primer choque de la serie con una ajustada victoria 7-6 el lunes. Con otro triunfo esta noche, los Rockies asegurarían su primera serie en casa desde que barrieron a los Astros de Houston a principios de abril.

Por el lado de los Rangers, el panorama luce complicado tras confirmarse la baja de su torpedero estrella Corey Seager, quien fue enviado a la lista de lesionados de 15 días por una inflamación en la parte baja de la espalda.

Las lesiones han sido la sombra de Seager en los últimos tres años, ya que se perdió gran parte del 2025 tras una apendicectomía. "Las lesiones de espalda son complicadas y no vamos a forzar la situación para no perderlo por mucho tiempo", reconoció resignado el dirigente de Texas, Skip Schumaker.

La enfermería de Texas no da tregua, ya que también sufren la baja de Josh Smith, hospitalizado recientemente tras ser diagnosticado con meningitis viral.

Ante la crisis de personal, el derecho Kumar Rocker (1-4, 4.34) tomará la pelota para medirse por primera vez en su carrera a la ofensiva de Colorado, apoyado en el recién ascendido Michael Helman, quien bateó de 2-1 en su debut el pasado lunes sustituyendo a Seager.