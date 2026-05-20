Ángel Martínez define el triunfo de los Guardianes en entradas extras

Con un espectacular e imponente triple remolcador en la parte alta del décimo episodio, el dominicano Ángel Martínez rompió el empate y guio a los Guardianes de Cleveland a una ajustada victoria de 3-2 sobre los Tigres de Detroit en la jornada de este miércoles.

El encuentro llegó al tiempo extra gracias a una bravía reacción de Cleveland en el noveno capítulo. Los Guardianes nivelaron las acciones 1-1 cuando Daniel Schneemann abrió la entrada con un indiscutible ante Will Vest, avanzó a las almohadillas gracias a un sencillo del cotizado prospecto Travis Bazzana y un toque de sacrificio de Steven Kwan, para finalmente anotar mediante un rodado de out de Patrick Bailey.

Detroit tuvo la oportunidad de oro para dejar a los visitantes sobre el terreno en la baja de ese noveno acto al colocar corredores en primera y segunda base sin outs, pero los relevistas Erik Sabrowski y Colin Holderman (2-0) se combinaron de forma magistral para retirar a los siguientes tres bateadores por la vía del ponche, congelando la amenaza de los felinos.

La entrada clave

Fue en la apertura del décimo inning cuando comenzó el espectáculo de Martínez. Enfrentando los envíos del relevista Tyler Holton (0-4), el nativo de Santo Domingo asumió la responsabilidad como primer bateador de la entrada y conectó un sólido y profundo batazo por todo el jardín derecho que se transformó en un triple.

La conexión remolcó inmediatamente al corredor automático Brayan Rocchio desde la segunda base, desbancando la igualdad y dándole a Cleveland una ventaja de 2-1 que inyectó de energía a la cueva visitante.

La oportuna e inspirada noche de Martínez no terminó ahí. Instantes después, el estelar antesalista José Ramírez descifró los lanzamientos de Holton y conectó un doblete hacia la pradera central, permitiendo que Martínez cruzara el plato a toda velocidad para anotar la tercera carrera de la escuadra de Cleveland, una anotación que a la postre resultaría decisiva.

Aunque los Tigres intentaron reaccionar en la parte baja del décimo capítulo, recortando la distancia a 3-2 gracias a un sencillo de Zach McKinstry que impulsó a Wenceel Pérez, el cerrador Cade Smith apretó el brazo de manera categórica.

Smith retiró de forma consecutiva a los últimos tres bateadores del encuentro para anotarse su décimo sexto salvamento de la campaña, asegurando el triunfo de unos Guardianes impulsados por el bateo oportuno de Ángel Martínez y hundiendo aún más a unos Tigres que sumaron su quinta derrota consecutiva.