VIDEO | Devers y Adames pegan jonrón por cuarta vez, pero Marte decide el partido con cuadrangular

Ketel Marte al momento de conectar un jonrón en la MLB. ( ARCHIVO/ AP )

El dominicano Ketel Marte se convirtió en el héroe de la jornada al conectar un jonrón de tres carreras con dos outs en la parte baja de la novena entrada, guiando a los Arizona Diamondbacks a una emocionante victoria por 5-3 sobre los San Francisco Giants el martes en Phoenix.

Marte sacudió el segundo lanzamiento del relevista Matt Gage para enviar la pelota a las gradas del jardín izquierdo, coronando un rally de cuatro anotaciones que dejó en el terreno a sus rivales y significó su sexto cuadrangular de la temporada.

Down to the final out ...



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El dramático estacazo de Marte terminó por ensombrecer un hito de sus compatriotas en el bando contrario. Al inicio del encuentro, Rafael Devers y Willy Adames conectaron cuadrangulares en el mismo juego por cuarta vez desde que juegan juntos en San Francisco.

SFG - Rafael Devers Solo HR (6)



441 ft | 111.2 mph | 27°

?? 92.6 mph cutter (ARI - RHP Ryne Nelson)

? Out in 30/30 parks



SFG (1) @ ARI (1)

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Devers abrió la segunda entrada con su sexto jonrón del año, y de inmediato, Adames desapareció el siguiente pitcheo de Ryne Nelson por el jardín izquierdo para su quinto vuelacercas de la campaña, colocando en ese momento una ventaja transitoria para los Giants.

SFG - Willy Adames Solo HR (5)



359 ft | 108.1 mph | 26°

?? 95.1 mph four-seam fastball (ARI - RHP Ryne Nelson)

? Out in 26/30 parks



SFG (2) @ ARI (1)

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Los 4 partidos en los que Devers y Adames han pegado un jonrón Fecha Rival Estadio Detalles 21 de agosto de 2025 Padres de San Diego Petco Park El dúo dominicano conectó sus primeros jonrones consecutivos de la temporada y lideró la ofensiva de San Francisco. 1 de septiembre de 2025 Rockies de Colorado Coors Field Ambos se fueron para la calle en la victoria 8-2 de San Francisco, extendiendo a 15 la racha histórica de juegos consecutivos con jonrón para la franquicia. 5 de septiembre de 2025 Cardenales de San Luis Busch Stadium Pegaron cuadrangulares en la misma primera entrada para encaminar un triunfo por paliza de 8-2. 19 de mayo de 2026 Diamondbacks de Arizona Chase Field Conectaron jonrones en la parte alta de la segunda entrada del encuentro. ```html Fuente: MLB ``` ```

Colapso en la novena

San Francisco estiró la diferencia 3-1 más tarde en ese mismo segundo episodio gracias a un doblete productor de Daniel Susac que remolcó a Matt Chapman.

El pitcheo de los Giants parecía tener el control del encuentro; sus relevistas lograron colgar ceros clave al salir airosos de situaciones con las bases llenas tanto en la séptima como en la octava entrada. Sin embargo, la resistencia de los visitantes se quebró por completo en el noveno acto ante los envíos de Caleb Kilian (1-2), quien cargó con el revés.

Ildemaro Vargas inició la rebelión de Arizona con un sencillo abriendo la tanda. Tras caer dos outs, Adrian Del Castillo trajo la segunda carrera de los locales con un imparable, y Ryan Waldschmidt llegó a los senderos por una interferencia del receptor, dejando la escena servida para la posterior conexión decisiva de Ketel Marte.

pitcheo y ofensiva

La victoria desde el montículo se la acreditó el nicaragüense Jonathan Loaisiga (1-1), quien retiró la novena entrada sin permitir libertades.

Por Arizona, Corbin Carroll había anotado la primera rayita del juego en el inning inicial tras conectar un triple y aprovechar un error en tiro de Luis Arráez.

Nolan Arenado destacó a la ofensiva local con dos dobletes, mientras que Vargas, Del Castillo y Lourdes Gurriel Jr. sumaron dos imparables cada uno para extender a tres la racha de triunfos consecutivos de los Diamondbacks.

Por los abridores, Landen Roupp lanzó poco más de seis entradas sólidas por San Francisco permitiendo solo una carrera y siete hits, pero se fue sin decisión.

Del otro lado, Ryne Nelson completó siete episodios de tres carreras y ocho imparables. Con este resultado, los Giants cayeron a una marca de 4-5 en su actual gira de 10 compromisos por la carretera.