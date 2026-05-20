Jasson Domínguez sigue sin fecha de regreso con los Yankees tras su lesión de hombro

Jasson Domínguez al momento de conectar un jonrón con los Yankees. ( FUENTE EXTERNA )

El manager de los New York Yankees, Aaron Boone, dijo reporteros antes del partido esta noche contra Toronto, que Jasson Domínguez todavía no tiene una fecha definida para regresar después de ingresar a la lista de lesionados el pasado 8 de mayo debido a un esguince en la articulación acromioclavicular (AC) del hombro izquierdo.

La lesión ocurrió en el peor momento posible para el pelotero de de 23 años, quien fuera el principal prospecto de la organización, ya que habría tenido una oportunidad prolongada de jugar con los Yankees mientras Giancarlo Stanton continúa estancado en su recuperación de una distensión en la pantorrilla.

Año difícil

La campaña 2026 de Jasson Domínguez con los New York Yankees comenzó bajo el signo de la paciencia y la estrategia.

A pesar de un brillante Entrenamiento de Primavera en el que bateó para .325 con tres cuadrangulares, la gerencia de Nueva York optó por enviarlo inicialmente a Triple-A con Scranton/Wilkes-Barre.

Esta decisión respondió a una fuerte sobrepoblación en los jardines del equipo grande, y lo que se buscaba era que "El Marciano" sumara turnos al bate todos los días y mantuviera su ritmo ofensivo en un rol protagónico en las menores.

Su esperado ascenso a las Grandes Ligas no tardó en llegar. En sus primeros encuentros de la temporada regular, el jardinero dominicano acumuló una línea de 6 imparables en 30 turnos al bate (.200 de promedio), incluyendo dos dobles y cuatro carreras impulsadas en sus primeros 9 desafíos.

El momento cumbre de este tramo ocurrió el 3 de mayo de 2026, cuando conectó su primer cuadrangular de la temporada en una contundente victoria de 11-3 frente a los Orioles de Baltimore.

No obstante, el ímpetu del joven prospecto se vio frenado a mediados de mayo debido a un contratiempo físico. Domínguez sufrió un esguince en la articulación de su hombro izquierdo, lesión por la cual recibió una inyección de plasma rico en plaquetas (PRP).

Aunque ya comenzó a realizar actividades de béisbol, como batear pelotas desde un soporte (tee), el cuerpo médico de los Yankees estima que aún le tomará algunas semanas regresar a la acción competitiva, y quizás sería activado en los primeros días de junio.

Domínguez batea .200, con un jonrón, 4 carreras impulsadas, 2 dobles y un OPS de .617 en 30 turnos al bate.