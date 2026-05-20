Luego de 252 aperturas consecutivas, Luis Castillo releva y carga con la derrota ante los White Sox

El lanzador dominicano Luis Castillo cargó con la derrota (1-5) tras estrenarse en un rol inédito en su carrera en las Grandes Ligas.

Luego de acumular 252 aperturas consecutivas en la temporada regular, el derecho de los Seattle Mariners realizó su primera aparición como relevista bajo la estrategia de "piggyback" para respaldar al abridor Bryce Miller.

Aunque Castillo lució imponente al ponchar a los tres bateadores que enfrentó en el séptimo inning y resolver con éxito el octavo, la situación se complicó cuando el cuerpo técnico decidió mantenerlo en el montículo para la novena entrada en lugar de llamar de inmediato al cerrador Andrés Muñoz.

La jornada de Castillo se descarriló en ese último episodio al otorgar una base por bolas a Munetaka Murakami y propinar un pelotazo a Miguel Vargas.

Pese a que Castillo logró ponchar a Colson Montgomery para conseguir el primer out, el manager decidió sustituirlo por Muñoz con dos corredores en las bases, quienes posteriormente anotaron las carreras que sellaron el revés de Seattle.

El desenlace del partido con Muñoz en la lomita, un doble robo colocó a los corredores de Chicago en posición de anotar.

Chase Meidroth conectó un batazo lento que superó al primera base Josh Naylor para empatar el encuentro, y acto seguido, Andrew Benintendi pegó un sencillo dentro del cuadro que rozó el guante de Naylor, permitiendo que entrara la carrera que le dio la victoria definitiva de 2-1 a los Chicago White Sox.

Lanzadores destacados

Con este resultado, los White Sox igualaron la serie a un triunfo por bando gracias a una extraordinaria labor de sus lanzadores. Cuatro serpentineros de Chicago se combinaron para permitir apenas un imparable en todo el encuentro.

El relevista Bryan Hudson (2-1) se anotó el triunfo, mientras que Grant Taylor ponchó de forma consecutiva a los emergentes J.P. Crawford, Luke Raley y Dominic Canzone en la novena para acreditarse su primer salvamento de la campaña.

Los Mariners inauguraron la pizarra en la misma primera entrada al aprovechar el descontrol inicial del pitcheo rival.

Julio Rodríguez conectó sencillo al central, Randy Arozarena fue golpeado y Josh Naylor negoció boleto para llenar las bases con un out; Rodríguez anotó gracias a una jugada de selección tras un roletazo de Patrick Wisdom al campocorto.

Sin embargo, la ofensiva de Seattle fue maniatada el resto de la ruta. El abridor de Seattle, Bryce Miller, firmó una joya monticular de 5.2 entradas sin carreras, permitiendo su primer hit hasta el sexto inning por un doble de Tristan Peters, sumando una base por bolas y siete ponches.

Por Chicago, Anthony Kay estuvo a la altura al trabajar 5.1 episodios de una carrera, un hit, tres boletos y cinco ponches.

En el cuadro de Seattle, el novato Colt Emerson tuvo su debut como campocorto titular al irse de 2-0 debido al descanso de Crawford, quien se recupera de un pelotazo en el tríceps.