VIDEO | Manny Machado la saca y queda a un hit de los 2,100; Dodgers ganan y lideran la división

Manny Machado celebra uno de sus cuadrangulares. ( FUENTE EXTERNA )

El antesalista dominicano Manny Machado conectó un cuadrangular y se colocó a tan solo un imparable de alcanzar la histórica cifra de los 2,100 hits de por vida en las Grandes Ligas, en un partido en el que Los Ángeles Dodgers vinieron de atrás para derrotar 5-4 a los San Diego Padres el martes por la noche.

Machado sacudió la ofensiva en la misma primera entrada al descifrar una recta de Emmet Sheehan para enviar la pelota a unos 404 pies sobre la pared del jardín central, con lo que trajo a Gavin Sheets al plato. Este batazo significó el séptimo jonrón de la temporada para el estelar jugador quisqueyano.

SDP - Manny Machado 2-run HR (7)



404 ft | 108 mph | 23°

?? 96 mph four-seam fastball (LAD - RHP Emmet Sheehan)

? Out in 15/30 parks



LAD (2) @ SDP (2)

1st#ForTheFaithful pic.twitter.com/sng0kxNlzQ — MLB Home Runs (@MLBHRs_) May 20, 2026

La fiesta ofensiva dominicana continuó en la tercera entrada, cuando Miguel Andújar conectó un cuadrangular por segundo día consecutivo.

Andújar puso a los Padres momentáneamente en ventaja por 4-2 al desaparecer la pelota hacia las gradas del jardín izquierdo con Fernando Tatis Jr. a bordo, con lo que sumó su quinto vuelacercas de la campaña.

SDP - Miguel Andujar 2-run HR (5)



393 ft | 106.6 mph | 22°

?? 94.5 mph four-seam fastball (LAD - RHP Emmet Sheehan)

? Out in 30/30 parks



LAD (2) @ SDP (4)

3rd#ForTheFaithful pic.twitter.com/Ma3EkQzmGs — MLB Home Runs (@MLBHRs_) May 20, 2026

Rally definitivo

Andy Pages conectó un elevado de sacrificio en la parte alta de la novena entrada para romper el empate y sellar la victoria de Los Ángeles.

El rally ganador comenzó cuando Max Muncy negoció una base por bolas con un out ante el relevista Mason Miller (1-1).

El corredor emergente Alex Call avanzó hasta la tercera base debido a un error en tiro de Miller en un intento de regresar.

Acto seguido, Pages elevó una recta en cuenta de 2-2 hacia el jardinero derecho Tatis Jr., permitiendo que Call se deslizara safe en el plato en una jugada sumamente cerrada.

Con este triunfo, los Dodgers cortaron una racha de cuatro victorias consecutivas de San Diego y recuperaron el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional por medio juego de ventaja.

El relevista Tanner Scott (1-1) se anotó el triunfo al lanzar 1.1 entradas sin permitir imparables, mientras que Will Klein trabajó la parte baja de la novena para acreditarse el primer salvamento de su carrera profesional.

Duelo de estrellas

Freddie Freeman fue la gran figura por la ofensiva de Los Ángeles al conectar dos cuadrangulares en el encuentro. El primero llegó en el acto inicial con Shohei Ohtani a bordo—quien había abierto el juego con doble—para colocar una pizarra temprana de 2-0.

Tras la respuesta de los jonrones de Machado y Andújar que adelantaron a San Diego, los Dodgers descontaron en la quinta con un doblete de Teoscar Hernández que terminó en anotación gracias a outs productivos de Hyeseong Kim y Ohtani.

Freeman volvió a aparecer en la sexta entrada con su segundo bambinazo de la noche y sexto del año para nivelar las acciones 4-4. Esta conexión dejó sin decisión a ambos abridores.

Por los Dodgers, Sheehan permitió cuatro carreras y cinco hits en cuatro episodios; por los Padres, Griffin Canning trabajó cinco entradas de cuatro imparables y tres anotaciones.