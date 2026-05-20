Gerrit Cole debutará el viernes con los Yanquis ante Tampa

El as de los Yanquis de Nueva York, Gerrit Cole, hará su debut esta temporada el viernes en su primera apertura en las Grandes Ligas desde que se sometió a la cirugía Tommy John el año pasado.

¿Cuál es el plan de los Yankees para el regreso de Gerrit Cole?

El manager de los Yankees, Aaron Boone, anunció el plan del equipo para Cole el martes.

Los Yankees habían estado considerando si Cole realizaría una séptima y última apertura de rehabilitación o si lo activaría para enfrentar el viernes a los Rays de Tampa, líderes de la división, en el Yankee Stadium.

Cole, de 35 años, no ha lanzado en un juego importante para los Yankees desde que se sometió a la cirugía Tommy John en marzo de 2025. Su última aparición fue en el Juego 5 de la Serie Mundial de 2024.

Cole registró una efectividad de 5.28 en 29 entradas en sus seis salidas de rehabilitación. Tuvo su mejor apertura el sábado, cuando su recta alcanzó las 99.6 mph y permitió una carrera en 5.1 entradas, lanzando 84 pitcheos.

Los Yankees abrieron la puerta al posible regreso este viernes al enviar el a Elmer Rodríguez a Triple-A el lunes. Rodríguez abrió el juego del domingo y estaba programado para lanzar el viernes antes de que Cole ocupara su lugar.

Impacto de la ausencia de Cole en la temporada 2025

Sin embargo, los Yankees optaron por reincorporar al ganador del premio Cy Young de la Liga Americana de 2023 un poco antes de lo previsto.

Cole se sometió a una cirugía Tommy John en marzo de 2025 y se perdió toda la temporada. Los Yankees ganaron 94 juegos sin Cole en 2025, pero perdieron contra los Azulejos de Toronto en la Serie Divisional de la Liga Americana.