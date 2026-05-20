Berrios estará fuera de 12 a 18 meses por operación Tommy John

El derecho de los Azulejos de Toronto, José Berríos, se sometió a la cirugía Tommy John, informó el mánager John Schneider este miércoles, según Hazel Mae de Sportsnet.

Schneider añadió que Berríos estará fuera de acción entre 12 y 18 meses, de acuerdo con Shi Davidi de Sportsnet. El lanzador de 31 años necesitó el procedimiento luego de que su ligamento resultara dañado por una fractura por estrés en su codo derecho.

Fue diagnosticado con la lesión original a mediados de marzo, pero intentó lanzar a pesar de la molestia en varias aperturas en las ligas menores.

"Es una lástima por él y es una lástima por nosotros", dijo Schneider. "Sé que afrontará la rehabilitación con todo. Pero la parte del tiempo es lo que apesta".

Impacto contractual y rendimiento del lanzador

Berríos registró una efectividad de 10.67 con un WHIP de 1.81 y 11 ponches en 14 entradas y un tercio a lo largo de cuatro apariciones en las ligas menores esta temporada. También tuvo problemas con una disminución en la velocidad de su recta.

Al veterano de 10 temporadas le quedan tres años en su contrato. Se le deben 19 millones de dólares este año y 24.7 millones tanto en 2027 como en 2028.

Berríos era conocido por su durabilidad antes de su lesión en el codo. Ha sumado 790 entradas y un tercio (138 aperturas) desde que se unió a los Blue Jays en un traspaso desde los Minnesota Twins durante la campaña de 2021.