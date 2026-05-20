La movida al bullpen de Luis Castillo amenaza su futuro con Marineros

Luis Castillo tienen récord de 1-5 y 6.41 de efectividad en el 2026 ( AFP )

El aparente movimiento de Luis Castillo al bullpen de los Marineros de Seattle podría tener importantes implicaciones económicas.

Aunque Castillo todavía no está en su último año de contrato, las 180 entradas que necesita lanzar en 2027 para activar automáticamente la opción correspondiente al 2028, valorada en 25 millones de dólares, lucen más difíciles de alcanzar si permanece en el bullpen.

Otro elemento que entra en juego es el mercado de cambios. Dependiendo de cómo evolucione su desempeño y del rumbo competitivo de Seattle, Castillo podría convertirse en una pieza atractiva para otros equipos antes de la fecha límite de cambios este y el año próximo, tal y como ocurrió en 2022.

En ese momento, "La Piedra" pasó de ser un refuerzo de mitad de temporada a convertirse en la principal figura de la rotación de Seattle, tras firmar una extensión de contrato de cinco años y 108 millones de dólares. Con ese acuerdo se convirtió en el segundo lanzador dominicano en alcanzar un pacto de 100 millones o más, uniéndose a Johnny Cueto, quien firmó por seis años y 130 millones de dólares con los San Francisco Giants.

El pasado lunes, Castillo realizó su primera presentación desde el bullpen en temporada regular, rompiendo una cadena de 252 aperturas consecutivas como abridor en las Grandes Ligas. La racha representaba la octava más larga para un lanzador antes de realizar una aparición como relevista desde 1901.

La movida coincide con el regreso de Bryce Miller desde la lista de lesionados y con la profundidad actual de la rotación del conjunto. Seattle cuenta ahora con seis abridores de calidad: Logan Gilbert, Bryan Woo, Emerson Hancock, George Kirby, Miller y Castillo.

La decisión llega en medio de una temporada complicada para el dominicano. En nueve aperturas este año tiene marca de 1-5 con efectividad de 6.41 en 46.1 entradas lanzadas. En su debut desde el bullpen trabajó 2.1 episodios, permitió un hit y dos carreras, cargando con la derrota.

Con ese panorama, Castillo parece obligado a recuperar su puesto con resultados positivos sobre el montículo, pese a las declaraciones del presidente de operaciones de béisbol de conjunto, Jerry Dipoto "estos dos muchachos (Miller y Castillo) son excelentes abridores de Grandes Ligas y estamos en una situación única ahora mismo, tenemos seis excelentes abridores y no quiero tentar con nuestra buena suerte, cortando el trabajo de alguno de ellos en una temporada de 162 partidos donde hay que mantenerse saludables."

No fue su primera vez

No es la primera vez que el dominicano trabaja como relevista con Seattle, aunque sí en temporada regular. Durante la postemporada de 2025 ingresó en el inning 14 del quinto juego de la Serie Divisional de la Liga Americana ante los Detroit Tigers y lanzó 1.1 entradas perfectas para acreditarse la victoria.

Ahora, la interrogante alrededor de Castillo no es únicamente si podrá regresar a la rotación, sino si este movimiento representa un ajuste temporal o el inicio de una nueva etapa en la carrera de uno de los lanzadores dominicanos más exitosos de la última década.

La salud también será un factor determinante en ese proceso. Si el derecho pierde al menos 130 días entre 2025 y 2027 debido a una cirugía Tommy John o a una lesión del ligamento colateral cubital (UCL), el equipo tendría la posibilidad de activar una opción valorada en cinco millones de dólares.