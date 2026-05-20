Samuel Basallo descarga su séptimo jonrón y se consolida como un solido productor de extrabases

Samuel Basallo, receptor de los Orioles de Baltimore. ( FUENTE EXTERNA )

Un oportuno rally de cuatro anotaciones en la baja de la octava entrada permitió que los Tampa Bay Rays vinieran de atrás para vencer 5-3 a los Orioles de Baltimore la tarde de este miércoles, completando de esta manera una dolorosa barrida de tres compromisos en el Tropicana Field.

Con este resultado, la escuadra de San Petersburgo selló una productiva estancia en casa con marca de 5-1 y extendió su racha a cuatro victorias al hilo.

Samuel Basallo conectó su séptimo jonrón de la campaña en la parte alta de la sexta entrada, un tablazo que viajó a 105.4 mph por el jardín derecho. Basallo cerró el compromiso de 4-2, con una anotada y una impulsada.

Con este cuadrangular, Basallo eleva su línea estadística a un .277 de promedio, con 18 remolcadas y un OPS de .832 (.336 OBP / .496 SLG) en 137 turnos al bate.

Productor consistente

Sabermétricamente, el Poder Aislado (ISO) de Basallo se sitúa ahora en .219

El Poder Aislado o ISO (Isolated Power) es una métrica utilizada en la MLB para medir únicamente el poder puro de un bateador para conectar extrabases, y los sencillos no cuentan en la ecuación.

Un ISO superior a .200 en las Mayores clasifica a un bateador en la categoría de "excelente productor de extrabases", algo sumamente cotizado para un jugador de su edad que apenas disputa su primera campaña completa en Grandes Ligas.

La Escala del ISO en la MLB Rango ISO Categoría Descripción .250 o más Excelente (Poder Élite) Es el terreno de los grandes jonroneros de la liga, como Aaron Judge y Shohei Ohtani. Un ISO en este rango significa que el jugador es una amenaza constante de cuadrangular. .200 a .249 Muy Bueno (Gran Productor) Jugadores con excelente fuerza que conectan muchos dobles y superan con facilidad los 20-25 jonrones por temporada. .170 a .199 Arriba del Promedio Bateadores con poder respetable que aportan una cantidad sólida de extrabases al equipo. .140 a .169 Promedio de la MLB Es la media de la liga. El jugador tiene destellos de poder, pero no es su característica principal. .120 a .139 Abajo del Promedio Bateadores de contacto que dependen en gran medida de los sencillos para mantener un slugging decente. .080 a .119 Pobre Jugadores con muy poca fuerza. Raras veces conectan cuadrangulares o extrabases. Menos de .080 Horrendo Perfil de bateador puramente defensivo o de velocidad, sin impacto al momento de hacer contacto con la pelota. Fuente: MLB

Rays indetenibles

Junior Caminero, cargó con el peso ofensivo del equipo al pegar dos hits durante el encuentro, con lo que ayudó a despertar a una alineación que había permanecido completamente adormecida.

Los bates de Tampa Bay apenas sumaban dos imparables en los primeros siete episodios, contenidos de forma magistral por el abridor de los Orioles, Shane Baz, quien toleró solo una carrera y ponchó a seis de sus antiguos compañeros en seis entradas de labor.

La debacle para los Orioles llegó en el octavo capítulo ante los envíos del relevista Anthony Nuñez (2-1). Con dos outs en la pizarra, el mexicano Jonathan Aranda castigó un cambio de velocidad para conectar un doblete remolcador que emparejó las acciones, seguido de inmediato por un sencillo productor de Richie Palacios que puso al frente a los locales. Para sellar la emboscada, los Rays ejecutaron de forma perfecta un doble robo retrasado que trajo la quinta carrera en las piernas del debutante Oliver Dunn.

La victoria se la acreditó el relevista Jesse Scholtens (5-2) tras lanzar cuatro entradas de dos carreras, mientras que Ian Seymour retiró el noveno capítulo sin mayores contratiempos para anotarse su segundo salvamento de la campaña.

Esta derrota hunde un poco más a los Orioles en una mala racha ya que acumulan ahora seis reveses en sus últimos ocho desafíos.