Juan Soto la sacó dos veces, pero los Mets volvieron a caer en Washington

Juan Soto termina el swing con el que pegó su segundo cuadrangular durante el partido del miércoles. ( AFP )

A pesar de una jornada descomunal a la ofensiva por parte de Juan Soto, quien conectó dos cuadrangulares, los Mets de Nueva York no pudieron levantar cabeza y terminaron cayendo con pizarra de 8-4 ante los Nacionales de Washington.

La espectacular exhibición de poder del jardinero dominicano terminó siendo un esfuerzo estéril para una franquicia de Queens que continúa hundiéndose en el sótano de su división, incapaz de respaldar las actuaciones de su principal estrella.

Soto, quien firmó un histórico contrato de 765 millones de dólares, castigó a su antiguo equipo registrando el vigésimo noveno partido de múltiples jonrones en su carrera en las Grandes Ligas. Llegó a nueve en la campaña y a 20 remolcadas.

Con estos dos estacazos, el guardabosques extendió su tórrido momento con el madero, sumando cinco vuelacercas en sus últimos siete compromisos. Además, ratificó su dominio absoluto sobre el pitcheo de la capital estadounidense, sumando ahora 12 bambinazos y 26 carreras impulsadas en apenas 35 enfrentamientos de por vida contra Washington.

Sin embargo, el madero del quisqueyano fue prácticamente la única nota destacada de unos Mets que ahora ostentan una alarmante marca de 21-28.

El destino del encuentro comenzó a sellarse temprano en la misma primera entrada, cuando los Nacionales embistieron sin piedad al zurdo Zach Thornton, quien hacía su debut en las Mayores con el uniforme de Nueva York.

Luego de un sencillo de Curtis Mead con un out y una transferencia otorgada a Andrés Chaparro, el campocorto de Washington, CJ Abrams, descifró una recta cortada de Thornton para depositarla por encima de la barda del jardín derecho-central, coronando un enorme cuadrangular de tres carreras que puso a vibrar a la fanaticada local y colocó la pizarra 3-0.

Los bates de Washington no retiraron el pie del acelerador y en el segundo episodio Keibert Ruiz remolcó la cuarta anotación mediante un sencillo que burló el cuadro interior de los neoyorquinos. Thornton cargó con el revés tras una apertura de cuatro carreras y tres ponches en cuatro entradas y un tercio de labor.

La estocada definitiva llegó en la parte baja del octavo capítulo, cuando Jacob Young conectó un dramático jonrón de dos carreras para sepultar cualquier intento de rebelión de los visitantes.

Para .500

La victoria no solo le permitió a los Nacionales nivelar su récord en 25-25, regresando a la marca de .500 por segunda vez desde la primera semana de acción, sino que también propició un hecho histórico: el relevista Andrew Álvarez se apuntó un rescate de cuatro entradas, convirtiéndose en el primer lanzador de la franquicia en lograr un salvamento de esa longitud desde que el equipo se mudó desde Montreal en la temporada de 2005.