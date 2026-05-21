Ketel Marte empieza a despertar con el madero y Arizona sonríe

Ketel Marte ha dejado tendido en el terreno al rival en dos ocasiones este año. ( AFP )

Ketel Marte comienza a reencontrarse con el nivel ofensivo que lo ha convertido en una de las principales figuras de los Diamondbacks y en uno de los bateadores más completos de la MLB.

Luego de un inicio lento en abril, el nativo de Nizao empieza a dar señales claras de recuperación ofensiva en una semana que podría marcar un punto de inflexión en su campaña.

¿Cómo ha sido la recuperación ofensiva de Ketel Marte?

Marte tiene una línea ofensiva de .235/.289/.413 en 45 partidos, con siete cuadrangulares y 22 carreras remolcadas. Sin embargo, sus números recientes reflejan a un bateador mucho más cercano a su versión élite.

El dominicano ha conectado de hit en cinco de sus últimos seis encuentros y, en sus últimos siete juegos, exhibe una línea ofensiva de .345/.394/.621, con dos cuadrangulares y siete carreras impulsadas.

Uno de esos batazos fue especialmente memorable, un cuadrangular para dejar en el terreno a los Gigantes, el primer walk-off de vuelta completa en su carrera profesional.

El intermedista entró a la jornada de ayer frente a Colorado con cuadrangulares en partidos consecutivos y con al menos dos carreras remolcadas en tres juegos al hilo, otra señal evidente de que su bate comienza a calentarse.

Desempeño histórico y expectativas para junio

Aunque en mayo de 2026 ha estado por debajo de los estándares ofensivos que lo acompañan, batea para .238 con dos vuelacercas y 11 remolques en 16 encuentros.

Mayo ha sido uno de sus mejores meses en las Grandes Ligas y, tradicionalmente, la antesala de su explosivo desempeño en junio, mes en el que batea .327 de por vida, con 36 cuadrangulares y 110 carreras remolcadas.

Ahora, con su bate despertando nuevamente, en Arizona se espera que la mejor versión de Ketel Marte esté cada vez más cerca de regresar.