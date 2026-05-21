Reporte: Rays y Angelinos discutieron sobre un cambio de Ohtani

¿Qué hubiera pasado si Shohei Ohtani se hubiera convertido en un Ray de Tampa Bay?

Los Angelinos de Los Ángeles y los Rays discutieron seriamente un intercambio gigantesco que habría enviado a Ohtani a Tampa Bay antes de la fecha límite de cambios de 2023, dijeron fuentes a Ken Rosenthal de The Athletic.

Como parte del trato, se informa que Los Ángeles habría recibido al tercera base Junior Caminero y al campocorto Carson Williams, dos de los mejores prospectos de Tampa Bay en ese momento. Los Rays también estaban dispuestos a incluir otras piezas para finalizar el acuerdo, según Rosenthal.

Ohtani potencialmente habría servido como un jugador de alquiler (a préstamo por el resto de la temporada) para los Rays, ya que se acercaba al final de su contrato.

Desempeño y logros posteriores de Ohtani y Caminero

Fue el segundo año consecutivo en el que generó un fuerte interés en toda la liga. Aunque se informó que Los Ángeles y Tampa Bay entablaron conversaciones de cambio sobre la superestrella de doble vía, el dueño de los Angelinos, Arte Moreno, finalmente decidió no traspasarlo.

Ohtani firmó con los Dodgers de Los Ángeles como agente libre meses después.

Ohtani, de 31 años, ha construido un palmarés aún más impresionante desde que dejó a los Angelinos, adjudicándose dos premios al MVP de la Liga Nacional y ganando dos Series Mundiales en la misma cantidad de temporadas con los Dodgers.

Mientras tanto, Caminero se ha consolidado como uno de los mejores terceras bases del deporte. El jugador de 22 años conectó 45 jonrones y obtuvo su primera selección al All-Star en 2025.